Canales: "El primer derbi de la temporada es el partido que nos cambia el chip"

El centrocampista del Betis Sergio Canales ha ofrecido una interesante entrevista en LaLiga World en la que ha tratado diferentes cuestiones.

Momento del cambio de mentalidad del Betis

"El primer derbi de la temporada es el partido que nos cambia el chip. Es ahí cuando nos damos cuenta de la capacidad que tenemos para competir con los equipos que están arriba. En ese momento, el Sevilla era segundo o tercero en LaLiga, estaba jugando muy bien, y en ese partido conseguimos ser superiores".

El final de temporada

"Hemos tenido un primer tramo de 2021 muy bueno y eso ha hecho posible que el Betis se meta en la pelea por el quinto, sexto y séptimo puestos. Estamos con mucha ilusión, ése era el objetivo. LaLiga ahora mismo está muy bonita. Este final de temporada va a ser una maravilla. Tenemos la mejor Liga y es algo que se demuestra cada año".

Situación personal en el Betis

"Soy muy feliz en el Betis. Estoy en un club que me ha hecho volver a disfrutar del fútbol y ahora mismo no puedo pensar en otra cosa que no sea el Betis".

Superación de lesiones graves

"No me siento ejemplo de nada. He hecho siempre lo que creí que debía hacer, que era seguir peleando, seguir luchando y no rendirme. Al final, aunque hayan sido momentos complicados, miras atrás y dices 'soy el jugador que he trabajado para ser'. Seré mejo o peor, gustaré más o menos, pero he trabajado mucho para estar bien físicamente y poder disfrutar en el campo".