El Betis inició ayer su pretemporada y Sergio Canales fue el encargado de lanzar el primer mensaje. El cántabro exhibió su compromiso con el club verdiblanco y apuntó el objetivo de regresar a Europa para la próxima campaña.

"Este año nos tenemos que centrar en poder hacerlo lo mejor posible para que el Betis vuelva ahí (a Europa) porque se lo merece por el trabajo que está haciendo. Tengo muchas expectativas, estoy muy ilusionado con esta nueva temporada. Es muy importante tanto para el club como para mí. Me siento muy preparado para dar un paso adelante, quiero seguir creciendo y qué mejor que aquí. Tengo muchas esperanzas puestas", indicó el zurdo, que ahondó en ese mensaje de crecimiento de la entidad: "Este año no entramos en Europa y está claro que el futbolista quiere eso. En mi caso digo que aquí se está muy bien, a gusto y se ve la ambición del club. Se está trabajando para hacer un Betis grande. Es más importante el proyecto que jugar un año en Europa o no jugarlo".

Además, Canales también tuvo palabras para Juanmi, compañero en sus tiempos en la Real y buen amigo. "Llevo todo el verano hablando con él. Tiene muchas ganas de empezar, es un chico trabajador y que se cuida mucho. Nos va a venir muy bien, tiene el gol entre ceja y ceja. He tenido la suerte de jugar con él, es el jugador con el que mejor me he entendido dentro y fuera del campo. Ojalá este año vuelva esa conexión que nos dio muchos goles", aseguró.

Olvidado ese problema en el tobillo que lo dejó fuera del final de la pasada campaña, Canales tiene ganas de volver a competir. "Tenía muchas ganas de empezar. Con muchas ganas de pasar este primer día y de ir para Montecastillo y empezar los entrenamientos. Me encuentro muy bien y muy ilusionado con este año", aseguró el cántabro, que apenas tuvo un primer contacto con Rubi: "Nos hemos presentado más individualmente, cuando estemos en Montecastillo empezaremos tema grupal. De momento, han sido muy buenas sensaciones".

"Una de las cosas que me encanta de este vestuario son los piques. Es importante tener competitividad, siempre querer ganar y jugar. Todo el mundo quiere eso y viene bien para estar con las pilas cargadas", finalizó Canales, todo un ejemplo de compromiso.