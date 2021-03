Canales: "Pellegrini me requiere más movilidad y con Luis Enrique mi posición es más como un acordeón"

El futbolista del Betis Sergio Canales, concentrado con la selección española, ha ofrecido una interesante entrevista en RNE, donde ha tratado diferentes temas.

Momento alto de su carrera

"Estoy disfrutando mucho. He dado un poco con la tecla, sobre todo a nivel físico, y eso te ayuda a rendir mucho mejor, a encontrarte mejor, a disfrutar más y a verlo todo más fácil".

El sistema de Pellegrini

"Nos ha costado un poco engranar todo. Empezamos la temporada un poco dubitativos, como la terminamos la temporada pasada, y en cuanto hemos entendido un poco lo que requiere y lo que necesitamos para ganar partidos el equipo ha dado un salto y fíjate. Hace tres o cuatro meses era muy difícil vernos en la situación en que estamos ahora. Y sobre todo, no es una racha porque las rachas se rompen con resultados negativos. Hemos tenido un par dolorosos y a pesar de eso hemos seguido".

Goles esta temporada

"Me lesioné contra Alemania, y es verdad que después de la lesión volví con mucha fuerza, volví a una posición en la que no había jugado mucho esta temporada, que era el doble pivote, y ahí es donde vinieron casi todos los goles. También un poco al encontrarme bien físicamente me daba un poco para estando en una posición tan retrasada llegar al área, que es más difícil de cubrir si llegas en la sombra. Me ha hecho poder ver puerta con más facilidad. Ahora estoy jugando más arriba. A lo que requiera en cada momento el equipo intento adaptarme. Es algo bueno que el entrenador va viendo".

Diferencias entre Luis Enrique y Pellegrini

"Sí, sobre todo porque en el Betis, depende del partido, cambio mucho la posición. Unas veces juego en el doble pivote, otra de mediapunta, otras de extremo izquierda.. En ese sentido, cambio bastante. Depende un poco del partido, pero sí que es verdad que Pellegrini me requiere mucha más movilidad, mucha libertad para ir a todos los sitios. Y con Luis Enrique tu posición es más como un acordeón, que el equipo vaya del inicio al final. Es diferente, pero los dos quieren lo mismo, tener la pelota y atacar con el balón".

Una concentración sin Joaquín

"Joaquín siempre te da ese toque en los momentos largos. Las concentraciones son largas y es una maravilla poder compartir estos años con él. Es una alegría tenerle, espero que sea por muchos años porque el tío está como un chaval, es algo que se contagia en el vestuario. Pero aquí también hay gente que te da muchas cosas, cada uno debe aportar su granito de arena al grupo porque las horas muertas son muy importantes".

¿Le gustaría que el Madrid ganara LaLiga?

"Al final es verdad que pasé allí un año. Pero a mí lo que me gustaría es que entremos en Europa. Lo demás, sinceramente... el que se lo merezca después de 38 jornadas es el que lo va a ganar. No puedo decir más".