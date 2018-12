Setién: "Vamos avanzando y esto es lo importante"

La rueda de prensa del entrenador del Betis, Quique Setién, en la carpa provisional montada para albergar la comparecencia ante los medios informativos no pudo ser más escueta. La expectación entre los medios locales era escasa y el técnico verdiblanco puso todo su empeño en mostrar una imagen respetuosa hacia el Dudelange, aunque, eso sí, mostró su satisfacción por la evolución que muestra su equipo. "Vamos avanzando y eso es lo importante", resumió su pensamiento el cántabro.

Un nuevo triunfo

"Nuestro intención al afrontar un partido, cualquiera que sea, es ganar. Venimos con las mismas expectativas que a otros campos, para hacer las cosas bien, mejor que el rival y tratar de ganar. Nuestra dinámica es positiva, en un buen momento general, aunque lo hemos tenido mejores, y venimos a quedar primeros de grupo sin tener que esperar al resultado de Milan y Olympiacos. Queremos ganar y no tenemos que esperar a ver qué hacen los rivales".

Rotaciones

"Lo normal en nuestro equipo es que hagamos variaciones en la configuración del equipo y mañana también las habrá".

Dificultades

"En principio, el partido para nosotros no es fácil. El Dudelange, con todo los respetos, no ha conseguido tener opciones de clasificarse y por potencial, historia y por todo es el equipo más débil del grupo, pero hay muchas cosas de este equipo que nos gustaron en la ida. No pensamos que vaya a ser fácil, en la ida hicieron cosas que nos comprometieron mucho, nos costó marcar goles, aunque tuvimos ocasiones y tuvieron acciones de ataque nos comprometieron el partido. Ése es el partido que espero para mañana".

Línea ascendente

"Estamos bastante satisfecho de la trayectoria que llevamos, poder estar en los sorteos de estas dos competiciones, de la Liga Europa y de la Copa. Los últimos resultados nos han reforzado, pero vamos pensando en el rival siguiente y en el partido siguiente. Es verdad que estamos ya en el bombo y puede influir quedar primero o segundo para ver qué rival te toca, pero yo no me voy al futuro, tratamos de estar preparados para cada partido. Vamos sumando cada día sin pensar en crearse unas expectativas que pueden confundir un poco. Vamos jugando, vamos avanzando y esto es lo importante".

¿El Sevilla en la Copa?

"No me preocupo del rival que nos pueda tocar".