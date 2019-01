Setién y su fórmula para el progreso

El Betis se mueve en el mercado, tanto en el capítulo de entradas como de salidas, lo que sirvió ayer para que Quique Setién realizase una reflexión sobre lo necesario para que el proyecto continúe progresando. Cuestionado por el futuro de Júnior, vinculado al Real Madrid, el preparador cántabro aseguró que él apostaría por mantener en la plantilla a los mejores jugadores en vez de esa política de vender para crecer que el club realizó con Fabián.

"Todo lo que sea progresar para los futbolistas es obvio que será bueno para él, fichar por el Real Madrid siempre es bueno. Si quieres mantener el nivel y crecer, los buenos futbolistas se tendrían que quedar. No es fácil encontrar futbolistas buenos, si cuando están rindiendo los sacas, tienes que sacar otro, y cuesta más para estar dónde se le exige a un club como éste", indicó Setién, que continuó exponiendo su idea: "Todo no es dinero, ni para los futbolistas. Las pretensiones del club también pasan por mantener a los jugadores que tengan ofertas. Ya tienes uno que está educado, que ha trabajado en la propuesta que tienes, y, si lo pierdes, cuesta mucho encontrar futbolistas que vayan a dar ese nivel. Si vendemos a los buenos y no podemos incorporar a futbolistas bajaremos de nivel".

Sobre el duelo ante el Athletic, el técnico reconoció que hará cambios. "Tenemos que valorar mucho dónde cambiar para no perder el nivel competitivo y no renunciar a algunas cosas importantes. Va a haber algunos cambios pensando en la Copa y en el partido siguiente", señaló el técnico, que elogió a su rival:“Siempre que llega un entrenador nuevo hay una motivación especial y una concentración mayor”, señaló Setién, que también dejó claro que su equipo no cambiará de estilo: "Cuando nos metemos atrás no defendemos tan bien como otros equipos. Sería renunciar a una manera de jugar que nos va bien. Tenemos que mantener un nivel alto de concentración".