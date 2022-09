'La Copa de Todos' | El derbi: las explicaciones de De Burgos Bengoetxea

Amazon Prime ha lanzado este miércoles el documental 'La Copa de Todos', el cual repasa en tres capítulos todo lo vivido en el camino del Betis para conquistar la pasada edición de la Copa del Rey, con un episodio especial de todo que le sucedió en aquel derbi de Copa.

Y en especial, llama la atención las explicaciones de Ricardo de Burgos Bengoetxea sobre lo acontecido con el golpe en la cabeza a Joan Jordán por el impacto de un palo. "A escasos metro y medio o dos metros veo cómo algo cae de la grada e impacta en un jugador. Es cierto que en este momento hay una situación de tanto estrés y que tú estés tranquilo te ayuda para no precipitarte y tomar una decisión equivocada. Quería transmitir a todo el mundo que nadie me contase lo que había pasado porque yo vi lo que ocurrió".

"Los jugadores del Sevilla me comunicaban que estaban un poco fuera del partido, por lo que había ocurrido, por su compañero cómo se encontraba en ese momento. Había mucha presión por parte de todo el mundo. Unos querían jugar, otros no querían jugar. Tú no puedes tomar una decisión por ti mismo y decir suspendo y ya está. No, tienes que escuchar, ver lo que sucede en tu entorno", relata el colegiado, que explica cómo decidió suspender el partido: "En una situación tan comprometida y tan compleja decidimos meternos en el vestuario para más tranquilamente, sin presión externa, tomar la correcta decisión".

Escenas inéditas del derbi de Copa

Además, el documental recoge escenas interesantes de la pasión de aquel derbi a puerta cerrada, de aquel partido que se reanudó en el minuto 40 con empate a uno en el marcador. "Confianza en nosotros mismos a muerte", se escucha en el túnel bético. "Somos mejores que ellos y por eso vamos a ganar", se escucha decir a Monchi en el túnel del Sevilla. Y esa tensión se traslada a la hierba. "Si no salta lo parte en dos", le dice Pellegrini al cuarto árbitro por una entrada a Fekir. "Es roja", pide Lopetegui a De Burgos Bengoetxea en otra acción y éste le dice: "Déjame trabajar, es amarilla, Julen".

Al final del partido, en la celebración de los jugadores del Betis se observa a Canales decirle a sus compañeros un mensaje claro: "Hay que ganar la Copa". Eso pasó el 23 de abril de este 2022.