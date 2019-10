El gran protagonista en el encuentro del Betis en Granada fue Álvaro Vadillo, ex jugador del cuadro verdiblanco formado en la cantera que hizo el tanto de la victoria de su equipo en Los Cármenes. Un tanto que no celebró, precisamente, por su pasado bético.

"Saludé a los utilleros que todavía continúan, al delegado, al cuerpo técnico que lo tuve en Huesca, lo he vivido con mucha emotividad. Tenía claro que no lo iba a celebrar. El respeto al club que me hizo debutar en Primera División siempre lo voy a tener”, indicó Vadillo en Onda Cero.

"Sabíamos que el Betis arriesga bastante en la salida de balón y Carlos Fernández me vio y, en cuanto lo metí, sentí mucha emoción y sabía que no lo iba a celebrar, pero me quedo muy contento por lo que estamos consiguiendo", agregó sobre la acción del gol.

Por último, Vadillo explicó cómo había vivido los días previos al choque, ya que debutó con el primer equipo del Betis en Primera en un Granada-Betis y ayer, con la camiseta rojiblanca, le dio los tres puntos a su equipo ante los heliopolitanos: "Ha sido emocionante toda la semana, desde que salí de allí nunca me había enfrentado al Betis, así que lo he vivido de manera especial. Al final cambié la camiseta con Joaquín, que se la he pedido, eso para mí es gloria".