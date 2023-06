Baraja: "Me alegro de que Joaquín tenga una buena despedida, pero le felicitaremos después"

El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, dijo alegrarse porque Joaquín pueda finalmente poner fin a su carrera en el terreno de juego en el choque que disputarán contra el Betis este domingo pero recalcó que ellos no se unirán a la fiesta hasta que acabe el encuentro y hayan logrado el objetivo de la salvación.

"Hemos sido compañeros en el Valencia y en la selección. Es un tipo fantástico, ha hecho un carrerón. Ha cumplido casi todos los sueños que se planteó cuando era niño y llegó al Betis. Me alegro de que tenga una buena despedida porque el fútbol hay veces que no te la da. Nosotros pensamos en hacer un buen partido y en felicitarle después, cuando hayamos conseguido nuestro objetivo", señaló el técnico.

Baraja advirtió que aunque ellos juegan con la enorme motivación de tener que certificar la salvación, también el Betis tendrá las suyas aunque ya tenga asegurada su plaza europea: "Es un partido que para ellos tienen unas motivaciones y para nosotros las nuestras pero no puede haber mayor motivación que la nuestra. Ellos tienen otras motivaciones han hecho una gran temporada. Esperamos a un rival que va a competir, no tengo ninguna duda, aunque sea la despedida de Joaquín".

Baraja pidió a su equipo que no se relaje ante el Betis y logre un resultado (un empate o una victoria) que le permita certificar la salvación tras un largo camino, sin depender de otros resultados de esta última jornada con los que no quiere que se desconcentren. "No me planteo nada más que no sea el partido del Betis. Es el último partido, no nos podemos volver locos. Estamos en el último kilómetro de este maratón tan difícil y tenemos que rematar con contundencia, con determinación. Tenemos que afrontarlo como un partido muy importante pero también sabiendo que tenemos opciones", explicó.

"Vamos a pensar en nuestro partido, en lo que podemos hacer bien. Hay muchas hipótesis y muchas variantes pero tenemos que centrarnos en lo que está en nuestra mano. Hacer hipótesis te quita energía y te saca de lo importante. Nosotros, a pensar en el Betis", añadió.