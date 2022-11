Gattuso: "El Betis es un equipazo con mucha experiencia pero no firmo nada"

El entrenador del Valencia, Gennaro Gattuso, alabó el nivel, la experiencia y la valentía del Betis pero dijo que no se conforma de inicio con nada que no sea una victoria en el encuentro que ambos equipos disputarán este jueves en Mestalla.

"No firmo nada. Espero que juguemos bien. Tenemos mucho respeto por ellos, son un equipazo con gran experiencia, pero no firmo nada", afirmó en una rueda de prensa. "Jugamos con un equipo que tiene mucha experiencia, con la media de edad más alta de la Liga con 28 años y algo. No tiene a jugadores importantes pero es un equipo muy valiente, que lo que hace, lo hace muy bien. Tenemos que hacer un partido de calidad y con una gran mentalidad. No será un partido fácil", advirtió.

El técnico admitió que a su equipo le pesa ya el no haber ganado en los últimos cinco encuentros y también que este partido tiene un componente extra por el hecho de ser el último antes del parón por el Mundial. "En este momento el equipo siente que no hemos ganado en cinco partidos y que es importante ganar", destacó. "Todos los partidos son importantes, la de éste es que después se para seis semanas. Si ganas es muy importante para la cabeza para cuando empecemos los entrenamientos. Pero se juega por tres puntos, como siempre. Si ganamos, seguramente trabajaremos mejor", admitió.

Gattuso, que dijo que espera contar con la "fuerza" que les da Mestalla, se mostró satisfecho porque el equipo, pese a no ganar, haya conseguido no tener un bajón de juego en las segundas partes de los últimos encuentros como había pasado anteriormente. "Contra el Barcelona jugamos todo el tiempo, con la Real también y es fundamental seguir con la misma línea y con la misma mentalidad. Si no juegas 95 contra el Betis es difícil ganar", señaló.

El entrenador hizo una evaluación de la temporada hasta este parón y se mostró contento con el juego del equipo. De hecho, señaló que en su opinión debían tener algunos puntos más de los dieciséis que acumulan. "El juego está bien. En la clasificación nos faltan cuatro o cinco puntos pero hemos fallado en el partido con el Elche y el Mallorca. Lo hemos hecho bien pero seguramente debemos hacer cosas mejores, hay que darle continuidad", recordó. "Cuando vine sabía que era un trabajo muy difícil, que tenía que cambiar un estilo de juego. Creo que el equipo está jugando bien, tiene mentalidad y estilo. Pienso que la tabla no es correcta, con lo que el equipo ha jugado lo correcto serían 20 o 21 puntos", añadió el italiano, que rehusó ponerse nota.

Por otro lado, Gattuso dijo que espera que el delantero Edinson Cavani pueda estar con Uruguay en el próximo Mundial de Catar pero admitió que su tobillo derecho sigue hinchado y le descartó para jugar este jueves ante el Betis.

"Edi en estos últimos cinco o seis días ha hecho de todo para poder jugar pero el tobillo está muy hinchado y tiene dolor. Ha mostrado una gran disponibilidad pero no puede entrenarse", señaló en una rueda de prensa, en la que aseguró que más allá de ese dolor la articulación está mejor que cuando fichó por la entidad.

"La ultima resonancia se la hizo hace unas semanas y el tobillo está mejor que cuando vino pero cuando le golpean le molesta. Pero está mejor que cuando le fichamos. Tiene que trabajar pero a él le gusta. No estoy pensando en todo negativo, espero que juegue un gran Mundial y que no le moleste el tobillo", añadió.

Gattuso desveló que el pasado sábado Cavani se pinchó en la zona e insistió en que es el cuerpo técnico de Diego Alonso el que debe decidir sobre su convocatoria. "Es una valoración que debe hacer su selección, yo no lo he hablado con nuestro cuerpo médico", apuntó.

El técnico italiano no quiso valorar la conveniencia de hacer un Mundial en un país que incumple los derechos humanos como Catar. "No tengo la capacidad si es mejor o no jugar allí, la FIFA lo ha decidido y tengo que respetarlo", destacó. Pero sí que insistió en el problema que supone para las competiciones un mes y medio por esta cita a estas alturas de la temporada. "Pienso que los problemas van a empezar después del Mundial", afirmó.