El Valencia continúa insistiendo en Feddal, el elegido para reforzar la mermada zaga ché. El nuevo director deportivo valencianista, César Sánchez, aprovechó la visita del Betis a Mestalla para insistir en el fichaje del central hispano-marroquí y así se lo transmitió a Alexis Trujillo, el coordinador del área deportiva bética y que acudió al partido.

La pretensión del Valencia es la de acometer la incorporación de Feddal una vez que reciba la autorización de los organismos para fichar, después de que solicitase la baja de Garay por la lesión de larga duración que sufrió el argentino. En principio, el club ché recibirá entre hoy y mañana ese permiso y desde ese momento ya podrá incorporar a otro futbolista.

El club ché solicitó la cesión de Feddal, lo que fue rechazado por el Betis, que sólo aceptaría la fórmula del préstamo si el mismo incluyese una obligación de compra al finalizar la temporada y por una cantidad superior a la pagada en su día al Alavés –2,8 millones de euros–. "Me consta el interés, pero la situación no es fácil que salga. A nivel deportivo tenemos cuatro centrales con contrato y la intención no es desprenderse de ninguno. Otra cosa es que luego que se entienda que es beneficioso para el club económicamente. Ahora mismo es difícil que se marche Zou", expuso Rubi el pasado jueves, mostrando una posición de fuerza favorable para los intereses del club verdiblanco.

Feddal, mientras tanto, sí estaría dispuesto a marcharse al Valencia, con quien firmaría un contrato de dos temporadas y media. Aunque el futbolista se encuentra a gusto en el Betis, ahora mismo se ha convertido en el cuarto central de la plantilla, lo que lo está dejando prácticamente sin minutos.