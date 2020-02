Enfrente estatá un Valencia que, tradicionalmente, no se le ha dado bien al Betis en Mestalla. Además, el equipo que dirige Albert Celades también llega al encuentro en medio de un ambiente enrarecido. Las goleadas encajadas en Palma de Mallorca, Getafe, San Sebastián y Milán –en este caso ante el Atalanta– han dejado al desnudo los problemas del equipo ché que, al menos, sí viene ofreciendo una mejor versión al calor de sus aficionados.

La igualada ante el Mallorca de la pasada semana dejó muy mermado el crédito de Rubi. El consejo, que se impuso una jornada de reflexión, apostó por la continuidad una semana más del entrenador, pero los movimientos para sondear a un posible sustituto, que se venían llevando con sigilo pensando en la próxima temporada, se han acelerado ante la posibilidad no deseada de tener que dar un giro drástico a la situación del equipo. Si el final de 2019 y aquella victoria ante la Real Sociedad, la última del equipo bético, pareció despejar el camino de Rubi y del Betis, la involución experimentada en las últiamas semanas obliga a replantear la situación.

William Carvalho se une a la baja de Bartra por sanción

A 18 jugadores desplazó ayer Rubi para el duelo de hoy que medirá a Betis y Valencia en Mestalla, en una convocatoria en la que finalmente no entró el centrocampista portugués William Carvalho, que arrastraba una sobrecarga muscular. El luso se probó en el entrenamiento vespertino ayer pero no tuvo buenas sensaciones, por lo que finalmente se decidió no arriesgar. Recupera el entrenador verdiblanco a Borja Iglesias, que cumplió sanción ante el Mallorca por su expulsión en Butarque, y también entran como novedades Feddal y Guido Rodríguez. Además de William Carvalho, Rubi tampoco puede contar con Marc Bartra por acumulación de amonestaciones, mientras que el canterano Raúl se queda sin viajar con el primer equipo. Pedraza y Javi García se vuelven a quedar fuera por decisión técnica, mientras que Diego Lainez y Juanmi siguen con sus respectivos planes de recuperación.