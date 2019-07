El Betis comenzará y cerrará la temporada enfrentándose al Valladolid. Primero, en Heliópolis y para acabar el campeonato, en el José Zorrilla, con un calendario que se le complicará a los verdiblancos en el mes de noviembre.

Después de iniciar el curso en casa, el cuadro heliopolitano disputará su primer partido de la temporada a domicilio ante el Barcelona. El siguiente encuentro ante uno de los grandes de la Liga llegará en la jornada 12 (3 de noviembre), cuando los verdiblancos visiten el Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid. Después del choque ante los blancos, el Betis disputará el primer derbi de la temporada, en el Benito Villamarín, en la jornada 13 (10 de noviembre) para después, en la 14, volver a jugar en casa, esta vez midiéndose al Valencia.

El Betis-Barcelona será en la jornada 23 (9 de febrero) y el Betis-Real Madrid en la 27 (8 de marzo), antes del Sevilla-Betis en Nervión (jornada 28, 15 de marzo). El último partido de la temporada en el feudo verdiblanco será en la jornada 37 ante el Alavés (17 de mayo), cerrando el curso en casa del Valladolid (24 de mayo). Estas son las fechas más destacadas de un calendario que ayer analizó Rubi, técnico del Betis, en los medios oficiales: "Estoy contento porque al final lo que ya sabíamos, empezamos en casa y eso siempre me ha gustado más. Contento de poder debutar contra un e equipo mío, como es el Valladolid. Me fijo en las primeras jornadas. Creo que de los primeros cuatro partidos tenemos tres en el Benito Villamarín. Si el equipo consigue arrancar bien podemos intentar tener un buen botín de puntos. A mí me ha gustado como ha salido el calendario".

El nuevo preparador del equipo bético también mostró su ilusión por comenzar hoy el trabajo de pretemporada: "Con muchas ganas de estar allí dentro con vosotros, afición, jugadores... Muy contento y con ganas de devolver la confianza desde ya. Trabajar fuerte y que el equipo haga las cosas que ya sabe hacer y que nosotros queremos que haga, ganar muchos partidos y que la afición disfrute".