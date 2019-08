Sergio González, entrenador del Valladolid, le dio el pisotelazo de salida a la Liga con su comparecencia previa a la visita al Betis del domingo. El técnico pucelano, que aseguró que su equipo llega en un buen momento, advirtió de la necesidad de frenar a Borja Iglesias, el último fichaje bético. "Si lo paramos tendremos mucho ganado. Siempre nos ha vacunado", ha indicado.

"El Betis es un equipo con buen trato de balón, con laterales profundos, con buena combinación por dentro y defensivamente solventes. Tiene muchas caras reconocidas y es un campo muy complicado. Tenemos que acentuar lo que sabemos hacer para minimizar su rendimiento. Sabemos que Rubi apuesta por un 4-3-3, aunque también ha trabajado en pretemporada un 4-2-3-1 o un 4-1-4-1. Creo que con la llegada de Borja Iglesias recuperará ese 4-3-3", ha indicado sobre el equipo verdiblanco y ese nuevo aspecto que presentará con Rubi. "Hemos dado un salto de calidad en el tema ofensivo, pero sí es cierto que en defensa estamos aún trabajando en las diferentes opciones que tenemos. Tenemos confianza plena en nuestros jugadores, pero el mercado sigue abierto", ha comentado sobre su plantilla, después de la salida de Calero.

Las pretemporadas son bonitas y necesarias, pero el sustento es la competición, el hábitat en el que los futbolistas quieren estar. Es cierto que ha sido atípica, pero en las dos últimas semanas hemos igualado con entrenamientos de calidad y fuerza, por lo que, si no conseguimos puntuar en Sevilla, no será por físico e intensidad", ha comentado Sergio, que ha lanzado también un mensaje positivo para los suyos: "Hemos superado otras pruebas, por qué no ésta".