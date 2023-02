Canales, protagonista en sólo 45 minutos

El Betis regresó a la senda victoria ante su público venciendo con sufrimiento al Valladolid gracias a una primera parte en la que destacó un nombre propio: Sergio Canales. El cántabro estuvo muy entonado y fue clave, pese a no jugar en la segunda parte por unas molestias, en la victoria de su equipo.

Canales | Primera parte a un nivel muy alto, chispa y gol

Sergio Canales fue el mejor hombre del Betis en el partido ante el Valladolid. Y eso que sólo pudo jugar la primera parte, ya que no regresó de la caseta por culpa de unas molestias físicas que están a la espera de ser evaluadas. El cántabro corroboró que está ya a su mejor nivel. Tiene chispa y a su fútbol le ha metido ya una marcha más. El pase a Juanmi en el 1-0 fue extraordinario y después no dudó en coger el balón y lanzar el penalti sobre Ayoze.

Fekir | No está en su mejor punto físico y su fútbol lo acusa

Después de perderse un partido por sanción regresó Fekir al once inicial y no cuajó, precisamente, una buena actuación. Le falta un punto en su físico y eso se vio, por ejemplo, en la contra clara que tuvo en la segunda parte, tras un buen pase de William Carvalho, que no culminó en gol. Estuvo guadianesco en su fútbol, lejos de esa versión de jugador determinante que debe dar.

Abner | Otro partido de aprendizaje

Abner Sigue acumulando minutos en su adaptación al fútbol español y al juego del Betis. No tuvo una buena actuación, ni en defensa ni en ataque. Acabó desesperado y vio una cartulina que hizo que Pellegrini lo dejara en la caseta al descanso. Plata y Luis Pérez percutieron por la banda del brasileño, que en ataque sí conectó con Canales, como en su momento hacía Álex Moreno, pero con muy poco peligro.

Víctor Ruiz | Larin le dio la tarde en todo momento

Llevaba tiempo Víctor Ruiz sin aparecer en el once inicial junto a Luiz Felipe, quien estuvo un pelín más entonado, y ayer sufrió mucho en su intento de frenar a Larin. El delantero del Valladolid se movió muy bien entre los centrales y ahí sufrió el central catalán, que dejó libre de marca al punta en un remate franco antes del 1-0, donde también el delantero salió ganador. Una tarde gris.