El nombre de Carles Aleñá, como informó este periódico, es uno de los mejor colocados en la agenda del Betis para el mercado invernal, aunque, tras la victoria ante el Alavés, Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona, ha enfriado la posible salida del centrocampista.

"Valoro muy positivamente la aportación de los dos. Tenemos la suerte de contar con un centro del campo amplio. Han estado muy bien. Estarán con nosotros en el comienzo de año. Cuento con ellos, claro", ha comentado el técnico azulgrana sobre Aleñá y Arturo Vidal, otro al que los rumores sitúan cerca del Inter. "Llevamos hablando de si se marcha o no desde hace mucho. Al final sigue aquí y va jugando. Al final parece este partido famoso que íbamos a jugar en Miami y no jugamos. No tengo mucho que pensar", ha añadido Valverde sobre el chileno.

La situación de Aleñá ha variado radicalmente en los últimos tiempos. Tras permanecer en el ostracismo desde la primera jornada de Liga, cuando fue titular en San Mamés, el zurdo ha participado en cuatro de los cinco últimos partidos del Barcelona e incluso ha disputado al completo el encuentro de hoy ante el Alavés (4-1).