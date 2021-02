El Betis ha regresado hoy a los entrenamientos para comenzar a preparar el partido del domingo ante el Cádiz y, por ahora, Víctor Ruiz continúa siendo duda. El central se ha mantenido al margen del grupo, ya que sigue recuperándose de la dolencia muscular que sufrió ante el Villarreal.

El propio Manuel Pellegrini ya expuso la pasada semana que la presencia de Víctor Ruiz estaba descartada ante el Getafe y que incluso no estaba clara su presencia ante el Cádiz. Víctor tuvo un problema muscular en el último partido, no alcanza para jugar en una semana y no sabemos si estará para el próximo, está muy justo", aseguró el técnico chileno, que aguardará la evolución durante la semana para tomar una decisión.

De momento, el Betis cuenta con cinco bajas para el próximo partido liguero. A los ausentes Bartra -ya en la recta final de su recuperación y que hoy estuvo presente en la charla inicial-, Camarasa y Dani Martín se unirán Fekir, que sigue a la espera de las pruebas médicas que determinen el alcance exacto de la lesión muscular sufrida el viernes, y William Carvalho, expulsado ante el Getafe y que deberá cumplir un partido de sanción.

Si finalmente Víctor Ruiz tampoco llegase a tiempo para el duelo ante el Cádiz, Pellegrini de nuevo contaría únicamente con dos centrales específicos para la cita, Mandi y Sidnei, que ya jugaron ante el Getafe, aunque, como el propio técnico apuntó la pasada semana, tanto Paul como Guido Rodríguez se han entrenado en esa posición por si fuera necesario.

Borja Iglesias, que reapareció el viernes tras el problema muscular que le impidió jugar en Getafe, y Rodri, titular ayer con el Betis Deportivo, también se ejercitaron al margen del grupo.