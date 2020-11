Víctor Ruiz, con ganas de ser titular en San Mamés

El futbolista del Betis Víctor Ruiz es una de las opciones que Manuel Pellegrini tiene ante la baja de Mandi para ser titular en Bilbao, y el central no esconde su ilusión por poder jugar de inicio. Así lo ha expresado en Radio Marca Sevilla, donde ha tratado los siguientes temas.

Primera oportunidad

"Con ganas, claro que sí. Esta semana es un poquito más larga de lo normal al jugar el lunes, pero desde que llegué, intentando convencer al míster para que llegue esa oportunidad de ayudar al equipo y poder hacer las cosas bien".

Conflicto con el Besiktas

"Estamos en proceso, hace no mucho salió que en el primer pasito de lo que era la denuncia y el juicio la FIFA me había dado la razón. Ahora ellos tenían un tiempo para alegar o recurrir, y en eso estamos. De momento a mí lo que me transmiten es mucha tranquilidad por parte de mis abogados y todo el equipo, así que en ese sentido estoy tranquilo".

Competencia

"Cuando firmé era consciente de la competencia que tenía. Me parece que en todos los años que llevo jugando nunca he tenido tanta competencia como ahora. Me mentalicé de que había que entrenar, de que partía de cero y de que había que convencer al míster para que llegara esa oportunidad".

Estado físico

"Me siento bien física y mentalmente, estoy totalmente integrado en el grupo y cuando me ha tocado salir, dos veces ha sido con un jugador menos y eso se te hace bastante cuesta arriba. Pero he intentado aprovechar los minutos que he tenido y a ver si el lunes me toca de inicio para ayudar al equipo a hacer un buen partido y por supuesto ganar".