El Betis de Vigo a Europa, capítulo II

Retorna el Betis a la Liga más estimulante y sugerente que recuerdan por Heliópolis, con los parroquianos de la fe frotándose los ojos ante lo que ve y, sobre todo, ante lo que piensan que pueden ver en unos meses. Ya pasó el último parón de selecciones antes del Mundial y las huestes de Manuel Pellegrini retoman su aventura lejos de Sevilla, en Vigo. Donde hace año y medio, los verdiblancos remontaron un 2-0 para sellar el pasaporte para la Europa League. No cabe mejor energía que la de ese vívido recuerdo.

De Vigo a Europa entonces. Y de Vigo a Europa ahora, pues cuatro días después de rendir visita al Celta del Chacho Coudet, el Betis se planta en la Ciudad Eterna, la gran urbe de las siete colinas, para discutirle a la Roma de José Mourinho el primer puesto de su grupo en esa Europa League donde los béticos quieren saldar de una vez la deuda continental que el club tiene con su pobladísima y entregada afición .

La experiencia de la pasada Liga Europa debe servir a este Betis y a Pellegrini. Entonces, al equipo se le esfumó el primer puesto de su grupo en una semana, la que medió entre el 1-1 en el Benito Villamarin ante el Bayer Leverkusen y el 4-0 en Alemania, con Fekir expulsado y suspendido tres partidos, además.

El campeón de España no quiere volver a tragarse el sapo de esa eliminatoria con uno de los descolgados de la Champions, como le sucedió la campaña pasada con los rusos del Zenit de San Petersburgo, ya que al riesgo serio de caer apeado ante un rival que no será una comparsa, se añadiría un desgaste adicional para la Liga. Y vistos los resultados de las primeras dos jornadas de esta Liga Europa, no perder en Roma, y no digamos ganar, acercaría a los verdiblancos a su objetivo de saltar directamente a los octavos de final de la competición continental ya en 2023.

Tendrá Pellegrini que preparar la cita viguesa mirando de reojo a esa glamurosa visita a Roma, que llenará los focos turísticos y las trattorias de la metrópolis de sonrientes béticos el miércoles y el jueves próximos. Y la envidiable situación que se ha trabajado el Betis en la Liga, con 15 puntos de los 18 por los que ha litigado hasta ahora, le da margen para rotar en Galicia. También por el hecho de que el Ingeniero tiene a todo el personal botando en la palma de su mano y le responde en la hierba.

Tres piezas más se han sumado a la causa desde la gozosa remontada ante el Girona de hace dos semanas. Uno es la reina del tablero de ajedrez, Nabil Fekir. Otro, Víctor Ruiz, levanta la mano para entrar en la rueda de rotaciones en el corazón de la defensa. Y el otro, el atacante del filial Juan Cruz, aterrizó en Vigo como el niño que toma tierra en París para visitar Eurodisney.

Sabaly, además de Juanmi, lo verán por televisión. Y a partir de ahí, las combinaciones para configurar la relación de once titulares que entregar al árbitro del partido de hoy, el riojano Soto Grado. Montoya y Aitor Ruibal se alternarán estos días en el flanco derecho de la defensa. Entre Luiz Felipe, Édgar y Pezzella se repartirán los minutos de Vigo y Roma, con Víctor Ruiz a la expectativa, y el hecho de que Pezzella acabe de retornar de su periplo con Argentina lleva a pensar que hoy descansará. En la siniestra, Álex Moreno parece hoy por delante de Miranda.

En la medular, Guido podría descansar hoy por el mismo motivo que Pezzella, lo que puede abrir la puerta a Paul para configurar el eje junto con William Carvalho.Nabil Fekir puede ser la estelar novedad en ese interlineado de tres que completarán Luiz Henrique y Canales.

Y arriba, el hombre que va a polarizar tanto las miradas y palabras hostiles de la afición olívica como la ilusión de la hinchada bética, Borja Iglesias. El Panda va como un tiro y no quiere desaprovechar un minuto para convencer a Luis Enrique de que tiene un hueco para Catar. En ese debate suele saltar la gran amenaza de hoy, Iago Aspas.

Alineaciones probables:

RC Celta: Marchesín; Hugo Mallo, Aidoo, Unai Núñez, Javi Galán; Beltrán; Solari, Gabri Veiga, Óscar Rodríguez; Aspas, Larsen.

Real Betis: Rui Silva; Aitor Ruibal, Luiz Felipe, Édgar, Álex Moreno; Guido Rodríguez, William Carvalho; Luis Henrique, Fekir, Canales; Borja Iglesias.

Árbitro: Soto Grande (riojano).

Estadio: Balaídos (16:15).