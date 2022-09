La inscripción de William José, el gran esfuerzo en el Betis

El Betis sigue trabajando en estos momentos para poder inscribir a Willian José. Es sin duda el gran objetivo del club verdiblanco a esta hora de la tarde, pues la inscripción de Bravo es está encaminada y sólo falta formalizarla.

En el club de Heliópolis trabajan para que el delantero brasileño pueda ser inscrito definitivamente, con movimientos como la posible renovación de William Carvalho, y la salida de algunos jugadores, lo que permitiría al Betis dejar de sobrepasar el tope salarial que tiene en estos momentos.

Los dos nombres que más fuerza tienen para salir en estos momentos son Loren, con pretendientes de Primera División como Almería, Rayo y Cádiz; y Rober, con varios equipos de Segunda intentando convencerlo de que acepte un préstamo, como Alavés y Oviedo.

Más complicada está en estos momentos la llegada de Bellerín, que va camino de convertirse en nuevo jugador del Barcelona tras quedar desvinculado del Arsenal. No es factible en estos momentos la llegada del lateral, pese a que algunos compañeros suyos, como Borja Iglesias, no pierden la esperanza: "No tengo ni idea; el mercado siempre sorprende. ¿Confianza? Yo confío en todo", ha dicho el Panda a la salida del entrenamiento en declaraciones a El Chiringuito.

Así, resulta muy improbable que Bellerín regrese de nuevo a Heliópolis pese a que éste era su deseo desde un primer momento. Todo encaminado, por tanto, en el Betis a inscribir a Willian José y Bravo.