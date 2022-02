Semak: "El Betis juega en casa, pero tenemos nuestras opciones"

El entrenador del Zenit, Sergei Semak, ha ofrecido una interesante rueda de prensa, en el Benito Villamarín, en la previa del partido ante el Betis, tratando los siguientes temas.

Cambios tras la derrota de la ida

"Creo que hay una correlación entre cuánto encajamos en el primer tiempo y en el segundo. En cuanto a los cambios, nos vimos poco convincentes en defensa, cometimos muchos errores. Así que reconstruyeron".

¿Ya decidiste quién jugará mañana?

"Queda poco tiempo, pero tanto Odoevsky como Kerzhakov tienen ocasiones. A ver, creo que cada uno tiene sus puntos a favor en el partido de mañana. Creo que tomaremos una decisión mañana por la mañana".

¿En qué condiciones está Yuri Alberto, está listo para jugar de titular?

"Yuri se está adaptando. Funciona bien, se esfuerza. Él tiene una oportunidad".

¿Qué pasa con Kritsyuk?

"En cuanto a los que no jugarán, Lovren sigue recuperándose, Alip no está anunciado, Karavaev tiene problemas menores. Hoy lo revisaremos, probaremos si podrá prepararse para el partido de mañana o no. Krytsyuk empezó a entrenar con nosotros en Marbella y ahora se ha ido a hacerse un diagnóstico. El médico que lo operó verá cómo va el proceso de rehabilitación para corregir el programa que tiene".

El domingo, el Betis tiene el partido más importante del campeonato, un derbi con el Sevilla. ¿Puede esto afectarle de alguna manera?

"Es difícil de decir. Por supuesto, en algún lugar subconsciente, los jugadores tendrán una idea sobre el próximo partido. Además, ganaron el primer juego. Para Zenit, ésta es una ventaja adicional. Pero nadie sabe cómo se desarrollará el partido. Cualquier equipo que juegue en casa con una gran afición lo dará todo para ganar. En cuanto a la plantilla, son muy buenos rotando la plantilla. El equipo tiene mucha experiencia, los jugadores que salen no estropean absolutamente la imagen del juego. En los últimos partidos se les permitió descansar. Alguien jugó menos, alguien más, sin embargo, el equipo sigue luciendo muy bien. Incluso en el partido con el Villarreal, donde perdió, tuvo ventaja. El Betis juega en casa, tiene más opciones, claro, pero no hay que hablar de eso, lo principal es que tenemos opciones".

Sabemos lo versátil que es Kuzyaev, ¿qué tan importante es este jugador para usted?

"En cuanto al juego de Daler Kuzyaev y otros jugadores, tenemos muchachos que pueden jugar bien en varias posiciones. En cuanto a la condición límite que existe en el Campeonato de Rusia, esta es una gran ventaja para los jugadores que pueden jugar en una, otra y tercera posición. Es bueno para el cuerpo técnico que, sin hacer sustituciones, se pueda modificar el patrón táctico".

Casi seguro que mañana jugarán Fekir o Canalles, que no salieron en San Petersburgo. ¿Cómo cambiará esto el juego del Betis, además de la calidad del juego?

"Creo que estos son los jugadores que primero suman calidad. Tanto Canalles como Fekir son jugadores importantes principalmente en ataque y creación. Con buen tiro y buen regate. Pero, de nuevo, cuando se trata de las fortalezas del equipo, cada jugador tiene su propio conjunto fuerte de cualidades y el equipo las usa. Los equipos juegan, no importa cuán fuertes sean los jugadores".

¿Hay algún temor de que los clubes rusos puedan ser eliminados de las competiciones europeas?

"Desafortunadamente, los deportes a menudo están involucrados en estos eventos. Anteriormente, las consignas de que el deporte debía permanecer fuera de la política eran primordiales. Nos ocupamos de nuestros propios asuntos y, por principio o creencia, los atletas no deben verse privados del trabajo que realizan. Somos personas dependientes, debemos esforzarnos al máximo y ocuparnos de nuestros propios asuntos, independientemente de todo. Y trata de hacerlo bien".

El primer partido fue un poco loco, con cinco goles en la primera parte. ¿Te gustaría que el partido de mañana fuera más relajado?

"En el primer partido, hubo ocasiones suficientes para esas y otras puertas. Para nosotros, por supuesto, es importante jugar bien en defensa. Habrá momentos aquí y allá. Con un pequeño grado de probabilidad, podemos decir que ambos equipos están atacando. A ver cómo va la reunión de mañana. En cuanto a nuestro juego en el primer partido, ya he dicho que el inicio no fue muy convincente. En primer lugar, en defensa necesitamos mejorar, intentaremos jugar de manera más convincente".