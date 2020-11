Guardado: "Así no vamos a llegar a ninguna parte"

El futbolista mexicano Andrés Guardado, uno de los capitanes del Betis, era el elegido para comparecer ante los propietarios televisivos de los derechos. El zurdo no escondía ninguna responsabilidad. "Estamos entrando en una dinámica que no nos gusta a nadie. Obviamente, somos conscientes de eso, es momento de aguantar, de tragar y de hacer una autocrítica muy profunda, no hay otra. Estamos en un punto de inflexión de saber hacia dónde queremos orientar la temporada, creo que estamos muy a tiempo todavía y sabemos que estas últimas tres derrotas consecutivas a ver si somos capaces de darnos cuentas de dónde estamos fallando y de cambiar la situación, no queda otra".

Guardado era muy crítico con la manera de encajar los goles por parte de todo el equipo. "Desgraciadamente, también estamos acusando la falta de concentración defensiva, estamos cometiendo muchos errores individuales y eso nos cuesta muchos goles, uno con una pelota parada y otro un penal. Eso te habla de que no estamos como tenemos que estar a la hora de defender y es más que evidente. Los números están ahí y las derrotas cada vez se hacen más pesadas. Es momento de hacer una autocrítica profunda y saber que así no vamos a llegar a ningún lado".

Otra de las claves está en la pérdida de la confianza por parte de todos. "Hay que aceptar que en el partido de hoy perdimos un par de pelotas en la salida y ya entramos en la dinámica de no querer fallar, de pegar pelotazos, abusamos demasiado de la pelota larga y eso es una clara evidencia de que no estamos confiados con la pelota. Hay que regresar a las bases, saber los jugadores que tenemos y sacarle el mejor rendimiento y así seguro que vamos a estar más cerca de ganar los partidos".

¿Y cuáles son las soluciones que Guardado atisba para este Betis? "Si yo tuviera dar en la tecla, ahora, aunque sea algo trillado en el fútbol, estamos en el momento de que hay que sacarlo con trabajo, con personalidad y con compromiso dentro de esta institución, no queda otra. Cuando vengan los resultados positivos, tomaremos confianza y sacaremos nuestro mejor fútbol, pero estamos en un momento de sacar esto a base de garra, de compromiso, de saber en qué estamos fallando y ir a Osasuna y sacar el resultado".