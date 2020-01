El Betis busca portero para ahora o junio

A falta de menos de cuatro días para el cierre del mercado invernal, en el Betis se continúa trabajando tanto en el capítulo de entradas como, sobre todo, en el de salidas. Además de la posibilidad de reforzar el ataque, los técnicos tampoco descartan firmar ya a un portero, un asunto que permitiría adelantar el trabajo del próximo año.

La intención del club verdiblanco pasaría por ceder a Dani Martín, el joven meta fichado el pasado verano, y hacerse con un portero con mayor experiencia que compita con Joel Robles. Si este asunto ya se viene valorando por los técnicos desde hace meses aunque siempre pensando en la próxima temporada, si alguna opción se pusiera en estos días a tiro también se intentaría avanzar en esa operación.

La mala actuación de Dani Martín en la Copa del Rey ante el Rayo Vallecano no ha influido en esta valoración, que ya se había planteado con anterioridad, aunque sí ha reafirmado que el meta, internacional sub 21, no está preparado para defender la portería bética en estos momentos.

El club verdiblanco realizó una fuerte inversión el pasado verano cuando abonó unos 4,5 millones de euros al Sporting por el portero, que apenas había participado en el primer equipo asturiano –cuatro partidos de Segunda y cinco de la Copa del Rey el pasado año–, con lo que Dani Martín se convirtió en el portero más caro de la historia verdiblanca.

Tras la salida de Pau López, cuya operación dejó una enorme plusvalía en la contabilidad bética, el club apostó por un perfil de un portero con proyección de futuro, aunque su falta de experiencia en la élite ha desembocado en que Joel Robles se sienta titular indiscutible.

El posible movimiento en la portería no es el único en que viene trabajando la entidad. Además de Francis y Javi García, con los que no cuenta Rubi, el club verdiblanco también ha recibido propuestas por otros jugadores como Tello, Diego Lainez o Sidnei, aunque, por ahora, las mismas no han satisfecho las peticiones tanto de la propia entidad como de los jugadores. Pero el mercado está abierto hasta este viernes y se prevé un cierre de mercado frenético en el fútbol europeo.