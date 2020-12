Betis - Cádiz: Horario y dónde ver en televisión el partido de Liga

Duelo de necesidades en el Benito Villamarín. El Real Betis necesita una victoria tras la derrota sufrida en el Nuevo Los Cármenes ante el Granada (2-0). Pellegrini parece estar en la cuerda floja y la directiva, más preocupada en temas de despacho, no sabe el rumbo que debe tomar el equipo en una temporada que, aunque aún le faltan muchas jornadas, está empezando a coger tonalidades de otras pasadas.

En el verde heliopolitano se presentará un Cádiz que no está en su mejor momento pero que está siendo una de las revelaciones de la competición. Pellegrini deberá darle vueltas a un once inicial que necesita del mando de Joaquín, los galones de Fekir y una solidez defensiva que por ahora no consigue transmitir Bartra. Aún así, graves problemas de un conjunto que perderá por acumulación de tarjetas a Emerson y Guido Rodríguez y por lesión a William Carvalho. Además, Guardado sufre serios problemas estomacales y su participación en el choque es más que una incógnita.

Dicen que el amarillo está maldito pero este año está siendo uno de los colores protagonistas del Campeonato Nacional de Liga. El Cádiz llega a la capital de Andalucía para revertir la situación de las últimas jornadas. Los de Álvaro Cervera llegan de perder su duelo contra el Getafe en casa (0-2). De todas formas, los guerreros del Ramón de Carranza quieren volver a la senda del triunfo a costa de un Betis mermado por las bajas y los problemas en las altas esferas. Será de la partida el experimentado Álvaro Negredo que intentará poner acento gaditano al gol junto al "Choco" Lozano. En defensa, Ledesma podrá contar con su muralla defensiva al completo.

Partido andaluz, de altos vuelos, de los que gusta ver y que seguro dejará un buen sabor de boca al aficionado.

Horario del Betis - Cádiz

El partido entre el Betis y el Cádiz se disputará a partir de las 22:00 de este miércoles 23 de diciembre en el Benito Villamarín. El encuentro estará dirigido por el árbitro Antonio Miguel Mateu Lahoz, mientras que el que se encontrará en la sala VAR será José Luis González González.

Dónde ver en televisión el Betis - Cádiz

El partido en el Benito Villamarín se televisa en el canal Gol TV, accesible para todos los públicos, y puede ser seguido por internet a través de la página de Diario de Sevilla, donde ofreceremos la retransmisión minuto a minuto del encuentro.