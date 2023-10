El Betis camina de un refrán a otro

RIQUÍSIMO refranero el español que del que sentencia que a la fuerza ahorcan se pasa sin poner las manos al de no hay mal que por bien no venga. Y en esas anda el, por siempre y para siempre, Real Betis Balompié en la tarea de salir de la encrucijada en que lo ha sumido la increíble falta de centrales. Y se devana Manuel Pellegrini su bien amueblada sesera a ver si encuentra la forma de solucionar el problema con Getafe en el horizonte.

Anda el manijero bético espigando en la cantera con la idea de no alterar su forma de hacer respecto a los internacionales que vuelven de un largo periplo. Y la vida suele deparar golpes de fortuna dando con alguna perla oculta por la sencilla razón de no tener donde echar mano. De esa manera han sido muchos los casos de encontrar una joya de manera inesperada por la sencilla razón de la necesidad. De ahí lo de que a la fuerza ahorcan para dar paso al siguiente adagio.

Y el refrán que viene a continuación es el que puede preceder al eufórico eureka que se grita tras el descubrimiento salvífico e inesperado. Se trata del que no hay mal que por bien no venga que hace desaparecer toda cuita. ¿Será eso posible y podrá el Betis afrontar el cercano futuro con plena garantía? ¿Habrá encontrado Pellegrini la piedra filosofal que convierta en oro lo que ahora no pasa del cobre? Ojalá pueda darse algo tan complicado como es dar con la solución.

Afortunadamente, este Betis tan bien conducido como club tiene para su equipo un conductor excepcional y de sus manos hasta puede esperarse lo que tiene todo el síntoma de parecer un milagro. Paralelamente, la vida no se para, acabó la interrupción FIFA y mañana tiene el equipo una cita de las que se marcan como asequibles en la temporada. Pero no existen las peras en dulce y el Getafe con Bordalás menos todavía, conque a ver si se da con la tecla que suena.