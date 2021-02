El Betis celebra el club de los 100

El Betis ha aprovechado la jornada de hoy para realizar un homenaje a los jugadores de la primera plantilla que han alcanzado la cifra de 100 partidos con la primera plantilla, un club al que se han sumado recientemente jugadores como Loren, Guardado o Canales y al que ya pertenecían otros como Mandi, Bartra o Tello, pero que no había recibido ese reconocimiento por parte de la entidad.

En el acto, el presidente, Ángel Haro, ha ejercido de maestro de ceremonias junto a Rafael Gordillo, a quien se ha felicitado por su cumpleaños, Alexis Trujillo y Joaquín, quien a su vez también ha sido reconocido por 450 encuentros con la camiseta verdiblanca.

"Ha sido un acto muy bonito. Hemos plasmado un reconocimiento a los jugadores por su trayectoria en el Betis. Se premia esa fidelidad al club que refuerza el sentimiento de pertenencia", ha indicado Ángel Haro, en los medios oficiales del club. "Queremos institucionalizar ese hecho cuando se cumpla 100 partidos, reconocerlo y premiarlo. Son detalles importantes para que se tenga ese punto más de compromiso", ha añadido el presidente.

"Ha estado precioso el acto y el reconocimiento en sí. Personalmente se agradece, no es fácil cumplir tantos partidos en Primera y en el Betis", ha señalado, por su parte, Joaquín, que incluso ha bromeado sobre su cifra de partidos que lo coloca casi en lo más alto de la historia del club: "A mí me lo han dado hoy por no quedar mal conmigo... Jamás uno piensa poder alcanzar esa cifra, estar 20 años en la élite, compitiendo, jugando muchos partidos. Aquí estamos y lo que nos queda".

Sobre la posibilidad de convertirse en el jugador con más partidos en el Betis, Joaquín ha señalado que sí lleva ya la cuenta. "Lo miras de reojo, cuando ya estás en estas cifras le das más valor. Alcanzar a Rafael Gordillo es un privilegio. Tener a 10 partidos a José Ramón Esnaola, imagínate. Era impensable en su día. Espero seguir jugando, que es o más importante y si puedo hacer estas cifras, ahí quedará para el día de mañana", ha señalado el capitán bético, que ha echado la vista atrás sobre su trayectoria en la entidad: "Tengo un recuerdo muy bonito de muchas cosas, pero los que me enorgullecen y me traen esa sensibilidad de recordarlo son mis inicios de cuando empecé aquí. Esos viajes de El Puerto a Sevilla, esas horas de espera, ponerme la camiseta de las 13 barras, esos inicios son especiales. Debutar, el ascenso en Jaén, ser internacional... Me quedo con mis inicios, cuando mi padre me traía entrenar con el Betis".

Uno de esos jugadores reconocidos por la entidad es Sergio Canales, que ha expresado lo que supone para él este reconocimiento. "Ha sido un día muy feliz. La pasión y la ilusión que se respira en este club son tremendas. Lo palpé desde un principio y con más ganas que nunca. Estoy muy agradecido, desde el principio se demostró mucho cariño. Estoy muy feliz aquí", ha señalado el cántabro, al que se le preguntó por si pretende alcanzar a Joaquín: "Son palabras mayores, hoy en día en el fútbol por todo lo que sucede, la competencia que hay, tenemos que pensar en el día a día, es lo más importante. Es lo que nos ha permitido dar el salto este año, la ilusión en cada entrenamiento. Joaquín es un ejemplo y un espejo donde mirarse". Sobre sus momentos más especiales, Canales también ha dejado un guiño a la afición: "De los partidos en casa, con el 95%, jugar aquí es espectacular. Tenemos muchas ganas de que esté lleno. El partido en Milán, todo lo que movió, lo que se vivió allí, la manera de ganar... El partido del Camp Nou también fue muy especial".