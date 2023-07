Alarcón, la conexión mexicana y el derecho a decidir de Guardado

El Betis aterrizó esta madrugada en México para iniciar el último tramo de la pretemporada con vistas al inicio liguero en Villarreal el 13 de agosto. Menos de dos semanas ya para el pistoletazo de salida, pero todavía quedan días de trabajo y duelos intensos en el que el cartel de amistoso se cae en algún caso. El jueves, a las 05:00 de la madrugada, espera el Sevilla en Guadalajara, en el Estadio Akron, donde el equipo verdiblanco tendrá a buena parte de la grada de su lado gracias a los lazos desarrollados con México los últimos años.

Lazos con nombres propio como el del capitán Guardado. De él habló Ramón Alarcón, CEO del Betis en el portal mexicano esto.com afirmando que deja la puerta abierta a otra renovación: "Vamos año a año, porque es así como hacemos los contratos de los jugadores de esa edad. Los últimos dos años se ha ganado la renovación. Una camiseta de un club español no te la regala nadie y menos una como la del Betis que los últimos años ha peleado en Europa. Es la verdad y vamos a ver qué ocurre de aquí a mayo o junio. Yo creo que él se ha ganado el decidir, y si quiere seguir con nosotros, si está fuerte y con ganas de retirarse o hacer con nosotros el último año es una decisión suya", afirmó el directivo, que añadió: "Andrés es la alegría, es un profesional y hay que ver el estado físico en el que está. Cada año incluso está con menos peso que el año anterior. Es un profesional top, alguien que cuida su alimentación. Todos los detalles y Andrés lo es, con físico privilegiado, por eso tiene tan pocas lesiones".

"Luego, es un gran capitán. Inculca al vestuario alegría que es importante, no confundirlo con la falta de disciplina. También esa capacidad competitiva, el no dejarse ante nadie. Él es chiquito pero bravo, eso transmite al vestuario, que no hay rival pequeño pero no hay rival imbatible. Esa filosofía que ha vivido en el Tri que pelean con grandes monstruos. Aquí también son 11 contra 11 y esa es la grandeza del futbol", agregó Alarcón.

"Él se ha ganado el decidir y si quiere seguir con nosotros será una decisión suya"

"A lo mejor él quisiera volver a su país un último año. Yo creo que él estaría encantado (de quedarse en el Betis). La ciudad de Sevilla lo ha acogido muy bien, sé que tiene una casa aquí y está completamente aclimatado. Yo creo que va a ser un conciudadano, un compañero en el futuro, que probablemente pase gran parte de su vida aquí en Sevilla y por qué no, ligado al Betis, podría aportar mucho", expresó para el Diario de los Deportistas.

Además, Alarcón se mostró emocionado por la gira del Betis en América promovida por LaLiga Summer Tour, ya que el mercado mexicano representa mucho para el club: "Para nosotros la verdad es que estamos muy ilusionados con venir a México. Fuimos en 2019 que estuvimos en Puebla y Querétaro. De la mano de LaLiga volvemos a México que es un mercado espectacular, el segundo mercado para el futbol español. En estos años hemos tenido con la suerte de tener a Andrés Guardado, capitán del Tri, y a Diego Lainez. Guido Rodríguez que no es mexicano pero fue un jugador importante en el América. Ahora está la cuestión de Sergio Canales y su pase a Rayados, tenemos mucha afinidad y cercanía con el pueblo mexicano. Mostrarles lo que es el gran gerbi, uno de los partidos más pasionales del futbol mundial", relató.

Por último Alarcón espera que en el Estadio Akron haya mayoría de aficionados verdiblancos: "Tenemos nuestras peñas en México, creemos que va a haber un estadio lleno de aficionados al futbol y será nuestro trabajo hacer que salgan un poco béticos. Que cuando les pregunten a qué equipo apoyan de España, aparte del Real Madrid o Barcelona mencionen al Betis. Creo que habrá un número importante de mexicanos que sientan empatía con el Betis. Les queremos contar que somos un equipo que siente el futbol de manera especial, vamos a hacer "Mucho Betis" por allá”, cerró.