El Betis, a custodiar su plaza europea en Bilbao

No le queda otra al Betis que recuperar su carácter competitivo en una plaza, Bilbao, que exige una especial firmeza para que todo visitante salga de allí por su propio pie. Urge encontrar las perdidas esencias del admirable equipo que forjó la mano experta de Manuel Pellegrini para levantar la Copa del Rey. Si no lo hace cuando en la capital vizcaína sea noche cerrada, va a poner en serio riesgo su objetivo de encadenar una tercera temporada con plaza europea, así que cartuchos al cañón.

Los precedentes en el nuevo coliseo rojiblanco no sonríen al Betis ni su estado de forma alimenta el optimismo. Pero en las malas es donde se ve a los equipos armados de verdad y a los verdiblancos no les queda otra que levantar la cabeza, recomponer su figura y al menos no perder ante un Athletic Club que, con su afortunado penalti sobre la campana en Palma de Mallorca, el pasado lunes, se le acercó a sólo dos puntos. Caer en el prado vasco llevaría al Betis a salir de los puestos europeos, quién lo iba a decir cuando se postulaba como el más cualificado rival para arrebatar a la Real Sociedad la cuarta plaza y el billete de Champions.

La racha de sólo nueve puntos (dos victorias, tres empates, seis derrotas) en las últimas once jornadas lo ha descabalgado, prácticamente, de esa nobilísima pugna por entrar en la primera competición continental, que el Betis jugó por primera y última vez hace 18 temporadas. Son nueve puntos los que le saca ya la Real a falta de 18 por litigar. Pero esa ilusión que se esfuma en un vestuario que se conjuró para tamaño objetivo, no debe enfriar su ímpetu para la durísima batalla que se anuncia esta noche.

Athletic Club sabe que ante su enardecida gente, puede jugar al límite del reglamento en mayor medida que lejos de Bilbao. Y esa ventaja bien que la suelen explotar en cada balón dividido, en cada pugna. Ahí radica la madre del cordero. Ahí es donde insistirá Pellegrini en sus consejos previos.

Ocurre que faltarán varios de los bastiones llamados a sostener el andamiaje ante los embates rojiblancos: los centrales Luiz Felipe y Víctor Ruiz no están aptos para ejercer su trabajo y sus bajas son aún más dolorosas por la surrealista expulsión que sufrió el catalán Édgar en el Camp Nou. Tampoco Apelación atendió las alegaciones del club heliopolitano a esa primera amonestación que el espigado zaguero vio en el minuto 23 del partido del Camp Nou, cuando tocó claramente el balón en su acción ante Raphinha.

Édgar, además de perderse la importantísima cita en San Mamés, se mantiene con cuatro amarillas acumuladas, a una sola de cumplir otro partido de sanción por el ciclo de cinco amonestaciones.El remiendo en el corazón de la defensa bética centra los focos en el análisis previo de un partido que se prevé para mayores de 18 años. Germán Pezzella, cuya temporada está yendo de menos a más y cuya valentía está libre de toda sospecha, va a tratar de sostener las acometidas y despejar todo lo que le llegue.

La duda radica en su acompañante. Pellegrini puede retrasar a Guido para dar entrada a Guardado en la medular, o ubicar en la defensa a Paul. Como opción ya más atrevida, puede darle el sitio a un central específico pero virgen en estas lides, Ricardo Visus, del filial.

El retorno de Sabaly en la convocatoria alivia en parte la precaria situación de la zaga bética, que hoy tendrá, previsiblemente, mucha tarea por los flancos con ese juego vertical que ordena Ernesto Valverde para explotar la endiablada velocidad de Iñaki y Nico Williams.

La ayuda de los dos pivotes cerca de la cal se antoja primordial esta noche y por ello no sería de extrañar que Guardado, hombre ducho en manejarse en el flanco izquierdo, acompañe a Guido, quien también suele abrirse a la derecha para las ayudas y coberturas.

Si entra el mexicano, Willian Carvalho podría volver a jugar más arriba, esa línea de tres que pueden completar Sergio Canales y Ayoze. Arriba, Borja. El Panda debe salir de su estado de confusión. Como todo el Betis.