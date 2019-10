El Betis hace oficial la renovación de Raúl

El Betis hizo oficial la renovación de Raúl hasta 2024. El delantero del filial, que ya ha dispuesto de minutos en dos partidos oficiales con el primer equipo, prolongará así la vinculación que une al atacante y al club.

"Estoy con muchas ganas de devolver la confianza que el club ha puesto en mí. A seguir marcando goles, estoy contentísimo. No sólo he cumplido mi sueño, también el de mis padres. Hay mucho trabajo detrás. Es una alegría para toda la familia, no sólo para mí", explicó el atacante a los medios oficiales del Betis después de hacerse oficial el acuerdo.

Raúl llegó a la cantera helipolitana en el verano de 2018 procedente de la Almería. La progresión del futbolista criado en Guadix ha sido constante y ha estado acompañada de excelentes registros anotadores. En poco más de un año como verdiblanco ha firmado 37 goles en partidos oficiales: 18 con el División de Honor Juvenil y 19 con el Betis Deportivo. Guarismos que lo llevaron a realizar la pretemporada con el primer equipo el pasado verano y a tener sus primeros minutos oficiales con el primer equipo.

"¿El objetivo? Creo que seguir teniendo convocatorias y minutos con el primer equipo, que para un canterano es importante. Respecto a lo grupal, es el ascenso con el filial, que es importante para el club", señaló el atacante.