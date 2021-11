De la pelota al Covid

Los resultados deportivos mandan en un club de fútbol, y así volvió a quedar demostrado en la junta de accionistas del Betis. El consejo de administración recibió un respaldo mayoritario, a diferencia de la división del pasado año, y apenas hubo rastro de oposición en los intervinientes. Hasta el consejero Pablo Martín Pelegrín, perteneciente a EPOB –la plataforma alternativa que facilitó su entrada hace un año y que ayer se abstuvo en su votación– y a quien no se lo había visto en acto oficial, se sentó en la mesa presidencial de la junta, en una muestra más de ese acercamiento de posturas entre los grandes accionistas.

El punto 3 del orden día, que hacía referencia a la gestión de los órganos de administración, apenas tuvo 405 acciones en contra de las 73.877 que estuvieron representadas en el Pabellón de San Pablo, otra muestra de ese apoyo al actual consejo.

"Hace un año en la anterior Junta, en la que se solicitó cese y nombramiento del consejo, incidíamos en la importancia de mantener los proyectos y a los buenos profesionales, no se puede tumbar un proyecto consistente", fue el discurso inicial del presidente, Ángel Haro. "En situaciones como ésta, hay que mantener un diálogo constante y apoyar sin fisuras el trabajo que se está realizando. Los triunfos seguirán llegando y el Betis seguirá creciendo. Les pido el apoyo y la máxima unidad en torno al equipo. Nos avala el trabajo, el rigor, la capacidad de superación y nuestra ambición por hacer del Betis un club de referencia en España y en Europa", añadió el presidente, que aseguró que el Betis ya no mira hacia el descenso y sí compite por repetir en Europa.

La buena trayectoria deportiva rebajó la crítica y sólo aparecieron dudas en el apartado económico, aunque el consejo, desde Ángel Haro a José María Pagola, pidió confianza en las políticas del club para remediar la situación económica, que se achacó al descenso de ingresos en apartados principales –traspasos, ticketing y derechos de retransmisión–.

"No vamos a presumir de nada. Nos ha sacudido tremendamente el Covid, no sólo al Betis, a todos los clubes del mundo y de España. Por la naturaleza de nuestros ingresos nos ha afectado mucho. El bocado del Covid ha sido tremendo, es el que nos ha situado en esas cifras. Pero quiero lanzar un mensaje positivo y de tranquilidad, está controlado y vamos a salir perfectamente", señaló Pagola, que habló del plan de futuro: "Las previsiones de tesorería para los dos próximos ejercicios son positivas, no va a haber problema en ese sentido. Tenemos un plan de negocio en los próximos año con mejora de resultados significativa, una política de austeridad en los dos próximos años, en los que la venta de jugadores va a ser superior a las inversiones. Vamos a tener contención salarial, se van a disminuir las amortizaciones y se van a obtener nuevas líneas de financiación, (reconversión de deuda de corto a largo)".

"Es la primera junta tras la pandemia, con el devastador impacto del Covid, pero actuando con valentía y poniendo soluciones vamos a mejorar las bases del futuro. Queremos estar en la vanguardia de una industria que cambia cada día y queremos ser actores principales. El balón puede entrar o no, pero con trabajo y más trabajo es fácil que la pelota entre. Estoy convencido del futuro del Betis", finalizó Haro, en su junta más tranquila gracias a la pelota.