El director general deportivo del Betis, Antonio Cordón, a petición del consejo, ha explicado cuál es su visión del proyecto deportivo. El extremeño ha pedido confianza y unión, aunque ha generado polémica con alguna de sus afirmaciones. "La negatividad no ayuda al crecimiento de club", ha dicho Cordón.

"Hay que agradecer la confianza depositada y por haberme traído a este club. Son 25 años de profesional, me siento con mucha responsabilidad, tengo unas ganas enorme de poder crear algo bonito, que haga despertar este gigante que tenemos entre manos. En eso estoy. Quiero crear una estructura, un ADN, pero eso no lo consigo solo, se consigue a través de todos ustedes, la Junta, los jugadores y la ciudad. Nada más llegar me dijeron, no puedes hablar de proyecto, el bético está cansado de proyecto. No puedes hablar de paciencia. Llevo cinco meses en el club, muchas cosas se han realizado", ha indicado Cordón, que ha hablado también del equipo: "El equipo tenemos que terminar de ajustarlo, para mí a día de hoy lo voy a defender a muerte, es el que equipo que tenemos. Podemos mejorarlo, pero tenemos que defenderlo, trabajar hasta final de temporada. Claro que me gustaría estar más arriba y que ayer hubiéramos ganado. Queremos tener una imagen continua, creo que va a llegar. Me encuentro con más ilusión de que lo vamos a conseguir, el reto cada días es más alto".

Sobre el objetivo de su trabajo, Cordón también ha apelado a los valores. "Estamos trabajando en crear un ADN verde, que todos queremos. Esos valores que tiene el Betis, el espíritu, la intensidad, la disciplina, la inteligencia en el juego. Estamos trabajando todos los días. De puertas adentro lo hacemos, no lo vamos a enviar fuera", ha indicado el director general deportivo, que ha pedido dejar atrás el mal ambiente: "En ningún club que he estado he visto los éxitos llegan con un buen ambiente. No conozco un club de fútbol donde haya un ambiente crispado, una negatividad, no se apoye todos juntos al equipo, no puede conseguir éxito. Una de mis grandes misiones es crear un buen clima de trabajo, con intensidad, disciplinar, excelencia, calidad. Lo quiero crear de puertas adentro. Estamos creando un equipo, una estructura, una ola que arrastre a los jugadores. Todas las personas que trabajan en el club tienen que ser líderes, los números uno en su propio trabajo. No queremos un proyecto de un año, de qué nos vale quedar en Europa League este año si luego tenemos que pelear en los puestos medios o bajos. Quiero crear una estructura, un club sostenible a lo largo de los años y se pueda presumir de nuestro equipo. Esto requiere perseverancia, el éxito sólo se consigue así. Todo el club tiene que estar unido, quitarnos la negatividad que no ayuda al crecimiento del club, me ha sorprendido. A veces me da la sensación de que se quiere que el Betis pierda".

Además, Cordón ha apuntado a un necesario de trabajo de cantera. "El Betis tiene que fichar jugadores cuando tengamos la opción, pero primero hay que ver lo que tenemos en cantera. Es fundamental tener muy cerca el conocimiento y tener la vía abierta para que puedan llegar al primer equipo", ha dicho Cordón.