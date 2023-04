Betis, al mal tiempo buena cara

SABE el Betis a qué sabe ganar en el Camp Nou y no estamos hablando de cuando entonces, sino que lo tiene muy reciente. La última fue el pasado curso cuando Juanmi culminó la mayor combinación que registró esa Liga. Quiere decirse que aunque el coliseo de la Riera Blanca no es fácil de tomar, el viejo dicho de que quien da una vez puede dar dos es un señuelo para la esperanza, ergo no debe el Betis ir con las manitas juntas a dicho lugar.

El Betis, que ha estado todo el curso en la parte noble de la tabla, está viendo cómo la cucaña se le escapa mientras suenan cada vez más cercanos los perseguidores. El Camp Nou y a renglón seguido San Mamés es un Tourmalet y su dificultad es una realidad. Se juntan esas dificultades con la sensación que el equipo está ofreciendo y no es que esté jugando mal, sino que lo que está dando no le da para seguir habitando en esos lugares tan privilegiados de la clasificación.

Está sintiendo el Betis en lo más recóndito de su estructura la ausencia de Nabil Fekir, pero eso es algo a lo que ha de acostumbrarse. Ya sabemos de la importancia que el genio francés tiene en la andadura verdiblanca. Y no sólo por lo que aporta con el balón dominado, sino por el plus de atención a que se ven obligados sus rivales. Pero el genio no está y ha de acostumbrarse el equipo a su ausencia, dolorosa y vital, pero no cabe otra salida que la de hacer de tripas corazón.

Se ha dejado el Betis más puntos de lo previsto en este último tramo liguero. Todo empezó con la malhadada tarde que recibió al Cádiz con la nueva expulsión de Canales que provocó un desquiciamiento progresivo que aún perdura. En Pamplona se dejó unos puntos increíbles y a la Real pudo y debió ganarle, pero la vida es así, el pasado sirve sólo para lo que sirve y si hoy es el Camp Nou y el jueves San Mamés, hay que procurar no salir con los pies por delante. Es lo que hay, Betis.