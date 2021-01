"Será nuestro fichaje de invierno", dijo Antonio Cordón, director general deportivo del Betis, sobre Víctor Camarasa, que se encuentra en la fase final de la recuperación de la rodilla que se lesionó en el mes de agosto. El valencia ha expuesto en las redes sociales sus sensaciones e incluso ha subido un vídeo con ese trabajo específico que viene realizando cada día.

"En una semana hago 5 meses desde la operación. Es un camino largo, duro y en el que tienes que estar preparado mentalmente. Como diría Alex, es una lesión mental, estás cerca pero te ves lejos, tienes días mejores y días peores pero lo que está claro es que tienes que seguir por ti, por los que te están ayudando cada día y por lo que más te apasiona, tu trabajo. Creo que todo lleva su proceso, y que con LCA, menisco y lateral externo los plazos son muy buenos. Sigo trabajando para estar lo antes posible con mis compañeros. Ganas de Real Betis", ha comentado Camarasa.

"PD: Todavía después de no muchas sesiones en campo me siento un poco patoso pero según me dicen es normal", ha añadido el centrocampista, que realiza esos ejercicios sobre el césped de la ciudad deportiva para ir fortaleciendo la zona dañada y adquirir la confianza necesaria en este momento de la recuperación.