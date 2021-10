La parada final de Bravo, entre las mejores para la UEFA

El Betis sumó un valioso punto ante el Bayer Leverkusen, en un partido espectacular, y buena culpa del mismo la tuvo Claudio Bravo, que realizó intervenciones de mérito tanto al inicio como al final del encuentro. Precisamente, por esta última ha sido seleccionado por la UEFA en una de las cuatro paradas de la jornada en la fase de grupos de la Liga Europa.

En el último suspiro del partido, y ya en pleno arreón del conjunto alemán tras lograr el empate de manera afortunada, Demirbay se plantó ante el meta chileno y remató casi de puntera pese a los intentos de Édgar y Álex Moreno de achicarle espacio. Cuando el gol parecía cantado, Bravo sacó el pie y desvió el disparo del centrocampista turco-alemán, en una parada antológica que recordó a la de un portero de balonmano o a la de Iker Casillas en el Mundial de 2010.

La intervención de Bravo compite con otras tres realizadas en esta tercera jornada de la fase de grupos de la Liga Europa. Así, la UEFA también ha seleccionado una realizada por el meta del Legia Cezary Miszta ante el Nápoles; otra del portero de la Lazio Thomas Strakosha, en su duelo ante el Marsella; y una última de Florin Niță, del Sparta de Praga, en el choque ante el Lyon.

Four top stops 🧤 Which was your favourite?🇨🇱 Claudio Bravo, Betis 🇵🇱 Cezary Miszta, Legia 🇦🇱 Thomas Strakosha, Lazio 🇷🇴 Florin Niță, Sparta Praha @UKEnterprise | #UELsaves | #UEL pic.twitter.com/2wdmxcfi6j