Betis: Una pareja consolidada

La pareja de centrales del Betis Germán Pezzella-Chadi Riad se ha asentado en el once inicial de Manuel Pellegrini. Así ha quedado confirmado al llegar este tercer parón de Liga, teniendo como última prueba el derbi del pasado domingo en Nervión, donde ambos tuvieron una notable actuación.

La primera vez que jugaron juntos fue en la visita del cuadro de Heliópolis al Nuevo Los Cármenes para medirse al Granada en la séptima jornada. Después de aquella cita, volvieron a coincidir en el siguiente partido frente al Valencia, cuando Bartra fue cambiado en el descanso por Chadi Riad. Tras ese partido ante los de Mestalla, se conoció la lesión en el tendón de Aquiles del catalán, y desde entonces el argentino y el internacional marroquí han conformado en la Liga la habitual dupla bética en el centro de la zaga, rindiendo a un muy buen nivel.

Pezzella, uno de los capitanes del Betis, comenzó su segunda etapa en Heliópolis (2021-22) un tanto irregular, aunque con un punto de inflexión en su rendimiento para comenzar su mejoría. Y es que tras aquel fallo en Hungría, ante el Ferencvaros en la fase de grupos de la Europa League, el ex de River Plate dio un paso al frente y su mejoría se vio recompensada con un buen tramo final de temporada en la que tuvo un protagonismo importante en la conquista de la Copa del Rey. Así, el curso pasado (2022-23), Pezzella continuó con su línea ascendente jugando casi todos los encuentros de Liga (31, 2.516 minutos), ya que sólo se perdió dos por sanción, en tres no fue citado y en dos fue suplente. Y en la presente temporada está manteniendo su buen nivel. No se complica nunca en la salida de balón y despeja sin complicaciones cuando la situación lo requiere, mantiene su buen juego aéreo y va bien a ras de hierba en el corte, sin obviar ese carácter canchero demostrado en los derbis.

Chadi Riad "Pezzella me ayuda mucho; me dice lo que está bien y mal, y se lo agradezco mucho"

Pellegrini, ante las bajas y a pesar de los largos viajes con la selección argentina, ha contado con un Pezzella cuyo compromiso con el Betis es innegable. Además, con su experiencia está ayudando muchísimo a su compañero Chadi Riad. Éste está aprovechando muy bien las oportunidades que está teniendo de jugar y en cada partido ha ido ofreciendo mejores sensaciones, puliendo, como es lógico por su juventud al notar ese salto de nivel de categoría, cualquier pequeño error que pueda cometer. Sus ganas de aprender son muy grandes y así lo refleja también en los entrenamientos, siguiendo los consejos de Pezzella, como reconocía recientemente en una entrevista en los medios oficiales del club verdiblanco: "Me ayuda mucho y me gusta su sinceridad conmigo. Me riñe cuando me tiene que reñir. Me dice lo que está bien y mal, y se lo agradezco mucho. Para mí es una leyenda. Me está enseñando a dar mis primeros pasos en el fútbol profesional". Así, está siendo una buena noticia para el Betis que Chadi Riad vaya ofreciendo tan buen nivel en el fútbol de élite en este periodo de aprendizaje.

Por otro lado, Sokratis está aprovechando este parón para seguir con su puesta a punto a nivel físico y de conocimiento de sus nuevos compañeros. Una fase de adaptación importante para poder estar listo en el regreso de las diferentes competiciones, donde la profundidad de plantilla volverá a ser importante y a buen seguro que tiene minutos. Un elemento más para el eje de una defensa bética donde la pareja Pezzella-Chadi Riad se ha consolidado.