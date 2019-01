Una prueba de madurez

Únicamente la baja de Beñat por sanción impedirá que Garitano disponga de su once de gala de las últimas semanas. En el mismo destaca Iñaki Williams, que pasa por un momento dulce tras romper esa dinámica negativa que mantenía ante el gol en su estadio. El fichaje de Ibai ha aumentado el abanico de opciones en el ataque, aunque Garitano no contará finalmente con Raúl García, al que no ha querido forzar en su reaparición.

Lo Celso, Sidnei y Francis regresan a la convocatoria

A 18 jugadores desplazó Quique Setién ayer hacia Bilbao, en una convocatoria a la que regresaron Sidnei y Francis, tras recuperarse de sus respectivas molestias, y Lo Celso, que cumplió sanción en la Copa del Rey. Además, los jugadores del filial Julio Alonso y Kaptoum también entraron en la lista, ante las bajas que sigue manteniendo el equipo verdiblanco. “En el caso de Loren, sufrió un golpe, estuvo un poco mareado. Se decidió llevarlo al hospital. Las sensaciones son buenas y está en la lista. Javi (García) ha tenido un proceso gripal, hoy se ha entrenador por primera vez, pero no ha entrado, no está en condiciones. Júnior va mucho mejor, lo recuperaremos pronto. Francis y Sidnei se incorporan. Joaquín está con molestias, va mejor, pero no ha entrado con el grupo, veremos cómo evoluciona”, dijo ayer Setién. En el Athletic, por su parte, tras el entrenamiento vespertino en Lezama, Gaizka Garitano ofreció una lista de convocados con la novedad de la inclusión de Iturraspe, que ocupa el lugar del sancionado Beñat. Finalmente, Raúl García, que se había incorporado al trabajo con el grupo, no estará ante el Betis en un Athletic que mantiene las bajas de Lekue, Mikel Rico y Aduriz, que continúan ejercitándose al margen.