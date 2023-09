El hermano mayor de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, creó polémica en una ofrenda floral del Betis en la Basílica de la Macarena presidida por el cargo macareno. En un momento de su alocución expresó lo siguiente: "El Betis es la primera corporación de la ciudad, luego hay otra y luego está la Hermandad de la Macarena". Las redes sociales ardieron en poco tiempo, diferentes medios de comunicación locales (radio, prensa y hasta televisión) se hicieron eco y también se convertía en chascarrillo de los sevillanos, béticos y sevillistas.

Ante el revuelo mediático montado la hermandad de la Macarena salió al paso, también en redes sociales, para puntualizar el discurso de Fernández Cabrero. "A raíz de las palabras del Hermano Mayor durante la ofrenda floral del Real Betis, la Hermandad desearía que no se malentendieran ni se le dieran interpretaciones que no están en el ánimo de la Corporación ni de su Junta de Gobierno. El Hermano Mayor se ha referido a la "primera institución de la ciudad" por el número de socios, datos obtenidos en fuentes oficiales y contrastadas, y como elemento retórico para hacer una analogía con el número de hermanos de la Macarena y su representatividad social. Como no puede ser de otra manera, la Hermandad de la Macarena no se identifica con ningún equipo y respeta a los dos clubes de la ciudad con los que mantiene una magnífica relación institucional", finalizó.