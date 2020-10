Con el Betis ultimando los preparativos para el encuentro ante la Real Sociedad, LaLiga ha anunciado los horarios para la octava jornada del campeonato liguero, en la que los verdiblancos recibirán al recién ascendido Elche en el Benito Villamarín.

Dicho encuentro se disputará el domingo 1 de noviembre a partir de las dos de la tarde y será televisado en abierto por Gol, en el que será el primer encuentro del equipo bético en ese horario como local en esta temporada.

HORARIOS | Estos son los partidos que se disputarán en la jornada 8 de #LaLigaSantander. https://t.co/1JMlgkqojQ pic.twitter.com/Ax3s9iuXHa — LaLiga (@LaLiga) October 17, 2020

Antes de recibir al cuadro ilicitano, el Betis visitará el próximo sábado el Wanda Metropolitano para medirse al Atlético de Madrid de Diego Simeone a partir de las 21:00 horas. "Tenemos tres salidas difíciles, pero todos los partidos son distintos. No hay que entrar en la mentalidad de que éste se puede ganar porque es fácil o éste no por ser difícil, hay que salir a disputar los partidos e intentar ganarlos. Sólo pensamos en la Real, que es el próximo, pero el equipo no tiene temor. Va a salir a disputar con el convencimiento de que puede ganar cada partido", aseguró Manuel Pellegrini sobre el calendario que deberá afrontar el equipo verdiblanco en este tramo del campeonato.