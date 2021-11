Del refuerzo al compromiso

El Betis celebró su Junta de accionistas sin sobresaltos. Con el apoyo mayoritario del capital, los dirigentes apenas escucharon voces discrepantes sobre temas menores, además de alguna recomendación para mejorar el día a día del bético. La buena trayectoria deportiva ha recuperado la paz entre los accionistas y apenas el 0,5% votó en contra de la gestión del actual consejo, un síntoma de ese refuerzo recibido.

De la oposición de EPOP (Es Posible Otro Betis) se ha pasado a una cordialidad con los dirigentes, que se tradujo en una abstención en las votaciones o en el hecho de que el consejero designado el pasado año por la plataforma, Pablo Martín Pelegrín, se sentara en la mesa que presidió la Junta con sus compañeros de consejo.

Pero la Junta también dejó el compromiso de los dirigentes para solventar el tema económico. La pandemia ha dejado tiritando las cuentas del club, pero no sólo es culpa del Covid. Como expuso el propio presidente, Ángel Haro, el Betis ha disparado su crecimiento, tanto en ingresos como en valor de plantilla, en los cinco años de su mandato, pero también los gastos se dispararon por querer acelerarlo, lo que dejó al club sin red (fondos propios). "A mí tampoco me gusta presentar cuentas negativas, pero el problema sería no tener un plan o no saber salir de esto", apuntó Haro, que indicó que él ha sido uno de los impulsores de ese pacto entre LaLiga y CVC. "Queríamos que fuera una solución global para el fútbol", añadió.

El Betis se apretará el cinturón en los próximos años, en los que las inversiones deberán ser bien medidas, y también apostará por la cantera. Esa política deportiva que ya se esbozó en el pasado (Proyecto Heliópolis) se hace ahora más necesaria que nunca, ante la obligación de generar rendimiento deportivo pero también plusvalías que ayuden a mejorar la economía.

Ahí se enmarca el proyecto de la nueva ciudad deportiva, que deberá ser el vivero para alimentar al primer equipo y también reactivar el proyecto en su parte económica. "Cuando yo llegué al Betis olíamos un riesgo importante de bajar en cada año. Si te equivocabas en una decisión deportiva te podías complicar con el descenso. Ahora la situación es diferente y estamos cerca de los de arriba. Tenemos un equipo razonablemente bueno para los objetivos marcados", señaló también el máximo dirigente, que presume de ese crecimiento del valor de la plantilla bética, que se ha multiplicado por cuatro desde su llegada.

Si el acuerdo entre LaLiga y CVC rescatará al Betis del desequilibrio patrimonial que presentó su balance del ejercicio 20-21, ahora será el turno de los dirigentes para hacer valer este nuevo plan de saneamiento. "Estoy convencido del futuro del Betis", señaló Haro en su alocución final y para ello cuenta con el respaldo de los accionistas.