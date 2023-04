El Betis, de una salida gélida a una deriva ardiente

Decisiones arbitrales aparte, el Betis estuvo muy deficiente ante el Cádiz, al que permitió que se colara de par en par en el partido por la gélida puesta en escena de los verdiblancos. Y eso que la tarde del Domingo de Resurrección rompió a tórrida y el personal no dejaba de abanicarse en el graderío. Los amarillos le pusieron más ardor y por ahí paliaron la evidente inferioridad técnica. Luego, llegó la súbita y protestada roja a Canales y más difícil, de hecho imposible, lo puso el propio Betis con sus errores en el penalti, primero, y la expulsión de Aitor Ruibal. Perder los nervios como lo perdió el racial jugador catalán, o Miranda, o Ayoze (el árbitro fue benévolo con ambos cuando ya habían sido amonestados) dice poco en favor de esa madurez que había evidenciado el Betis en el manejo de los partidos durante esta temporada.

La almendra del Betis hoy: ha perdido juego, vivacidad, verticalidad y llegada. Es cada vez más plano. Ya se vio ante el Mallorca, partido que sacó adelante por un chispazo de astucia de Borja al desviar esa pelota.

Defensa

Entre que Guido Rodríguez y William Carvalho no salieron con la tensión a tope y que Sergio González sorprendió al meter muy arriba a Chris Ramos junto a Sergi Guardiola, lo que multiplicó el trabajo de los centrales, el Betis arrancó con el sitio perdido en su mediocampo, aturdido entre el inopinado arrojo del Cádiz y el pastoso decorado por el fuerte calor. Todo pudo ser mucho peor si Bongonda, con los dos ángulos de la portería muy abiertos para asegurar el golpeo con todo a favor, no chuta al centro para que Rui Silva despeje a córner (4’). Esa ocasión clarísima nace de un primer error de Aitor Ruibal al intentar regatear muy atrás y luego el descuido de Guido al no detectar que Bongonda se colaba por el medio con el pasillo expedito.

La premiosa circulación de balón del Betis fue un caramelo para un Cádiz mucho más metido en las peleas de cada pelota. En casi todas las disputas ganaba el de amarillo y con Sobrino, Bongonda, Chris Ramos y Sergi Guardiola en posiciones adelantadas, las líneas de pase se multiplicaron para el Cádiz ante un Betis que no pterminaba de meterse en el partido.

El descuido de Canales ante Sobrino a los 38 minutos y la consiguiente roja al capitán bético terminó de complicarlo todo.

Ataque

El Betis hace tiempo que ha perdido la vivacidad con el balón. Su tibio ritmo lo hace previsible ante equipos bien estructurados y solidarios, como este Cádiz. Sin desmarques al espacio ni irrupciones (falta Álex Moreno), ni desborde en conducciones o rápidas combinaciones en corto (falta Fekir, el propio Canales no está en su mejor tono) todo desemboca en un juego pastoso y monocorde.

Virtudes

El equipo trató de hacerse perdonar hasta el último minuto y si Abner no falla ese gol hecho, quién sabe.

Talón de Aquiles

Su fútbol premioso y previsible le complica mucho las ocasiones y, por tanto, las victorias. Perdieron los nervios demasiadas piezas.