La profesionalidad de Sergio Canales es uno de los aspectos más valorados en el Betis. Y el cántabro desveló anoche en Onda Cero un trabajo añadido que realizó durante el mes y medio que pasó lesionado y que ahora le ha servido para mejorar sus registros.

"Aproveché para ver vídeos de llegada al área y mejorar en ese aspecto. Hay que intentar cuando estás fuera que luego te cueste lo menos posible volver. Y en ese aspecto, me ha venido muy bien para mejorar en la llegada y la definición", indicó Canales, que se ha convertido en el máximo realizador bético.

También volvió a hablar el centrocampista sobre su lesión y ese tiempo récord en el que se ha recuperado. "Después la lesión con España, me dijeron que cuando está así de afectado el tendón, lo mejor es operar. Me citó allí, yo lo dije a mi mujer que no me lo podía creer. Fuimos al doctor Cugat y me decía que lo lógico era operar. Pero la sensación que yo tenía del isquio era buena y eso nos daba opción de hacer un tratamiento conservador. Me pusieron factores de crecimiento y todo fue muy bien, la verdad. Me sentí muy bien", señaló Canales, que también tiene experiencia en ese lado menos agradable del fútbol: "Cada lesión ha hecho que me centrase más en cada detalle: en el descanso, en la nutrición... centrado siempre para que la recuperación fuese lo mejor posible. Además, llevo ya cuatro o cinco años trabajando con un coach, me ha ayudado mucho, sobre todo en el tema de la confianza".

Sobre el momento del Betis, Canales también apuntó alto. "En el equipo hemos corregido pequeños detalles, estamos en el buen camino y queremos conseguir algo para el club", indicó el zurdo, que también volvió a comentar que se siente muy a gusto en el club verdiblanco: "La afición no está en el campo, pero lo sentimos como si estuviese. Es una locura lo bien que se vive aquí. La gente te alegra los días. Es un espectáculo como se vive el fútbol en esta ciudad, para un futbolista esto es una maravilla".