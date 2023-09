Betis: Una venta sin rechistar

La venta de Luiz Felipe al fútbol árabe ha sido un tema candente en la actualidad del Betis, después de que el central fuese traspasado tras manifestar Manuel Pellegrini que hacerlo con el mercado cerrado era una "irresponsabilidad".

Y al respecto fue cuestionado ayer el presidente del club verdiblanco, Ángel Haro, que no dudó en defender, en la presentación de Abde y Sergi Altimira como nuevos jugadores verdiblancos, la marcha del italo-brasileño: "Es una operación que había que hacer fuera en el momento que fuera. Hubiera sido una negligencia empezar un año deportivo con unas pérdidas que no son asumibles. La operación de Luiz Felipe había que hacerla y gracias a ella y a otras muchas cuestiones vamos a empezar con cuentas equilibradas y sin pérdidas, cosa que no es fácil para ningún club. Tras los dos años tan malos por el Covid, ha habido que trabajar en equilibrar los números y en ello hemos estado con una implicación máxima por nuestra parte. Hemos puesto los avales y las cuentas están prácticamente equilibradas y podemos seguir creciendo siendo sostenibles".

"El Betis tiene un gran entrenador, de los mejores. Además de serlo, seguro que comprende la situación y la operación que hubo que hacer con Luiz Felipe, porque se trata de ser sostenibles deportivamente hablando. Por eso la operación había que hacerla y el cuerpo técnico lo ha entendido. Las declaraciones de Pellegrini iban en un contexto diferente por la fecha en la que estábamos, pero es consciente de la necesidad que había de realizar esa operación. Que no era el momento idóneo, de acuerdo, pero es algo que había que hacer", agregó el máximo dirigente verdiblanco.

Mientras, Ramón Planes confía en que Manuel Pellegrini encuentre soluciones en el plantel en el caso que sea necesario, dejando claro que la dirección deportiva busca un recambio de nivel para el centro de la zaga y que Sergio Ramos no ha sido una opción: "La baja de Luiz Felipe pasado el mercado de fichajes a nivel nacional es importante para el equipo. Creo que nos vamos a rehacer de ello como ha hecho siempre esta plantilla. Trabajamos desde ya por parte de todos los miembros de la dirección deportiva para buscar un buen reemplazante que esté al nivel de esta institución, que nos dé el rendimiento que nos ha dado Luiz Felipe. La idea inicial es poder trabajar con calma y tranquilidad para poder encontrar a un central que tenga nivel y nos aporte cosas. Es evidente que hay un mercado de jugadores libres, tiene sus riesgos ese perfil de jugador y entendemos que si no hay nada extremo la idea es contar con el grupo y que dentro busquemos las máximas soluciones posibles a todos los jugadores. El técnico seguro que buscará soluciones si en algún momento tenemos que emplear a algún jugador en esa posición. La comunicación es permanente con Manuel. En ningún momento valoramos a Sergio Ramos. Hicimos una valoración en la secretaría técnica de todos los jugadores que estaban libres y Sergio estaba en esa lista, pero no hubo ningún tipo de contacto ni negociación con él".

Por otro lado, Javier Gómez, director general corporativo de LaLiga, expresó ayer en un encuentro digital con los medios de comunicación –explicó junto a Javier Tebas cuestiones sobre el límite salarial de los clubes– su visión de la venta de Luiz Felipe y la relación de ésta con los avales presentados por los dirigentes verdiblancos: "Es una operación muy relacionada con la aportación de los accionistas, que lo hicieron para, precisamente, poder fichar antes del 1 de septiembre, teniendo en cuenta que ellos sabían que tenían esta operación e iban a culminarla en los siguientes días".

En cuanto al límite salarial, LaLiga dio a conocer el de los equipos de Primera y Segunda. En el Betis ha habido un descenso con respecto a la pasada temporada, de 96.725.000 a 89.906.000, siendo el octavo de la categoría. Aun así, Haro indicó lo siguiente: "Se trata de cantidades teóricas. El Betis no está en ese límite, sino en uno mayor por motivos como los avales que se han presentado y por otras circunstancias. Hay en el club un nivel de gasto de plantilla similar o incluso mayor que el del año pasado. El Betis no está en la regla del uno por uno. Hemos mejorado mucho con la ampliación de capital todo lo que tiene que ver con los límites salariales, pero aún tenemos que trabajar algo más para llegar a ese punto, que alcanzaremos con las medidas que estamos adoptando. La ampliación va a ayudar, pero sólo con ella no se termina de cuadrar".