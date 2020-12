El Betis, víctima del nocivo mientras peor mejor

Recapacitando sobre la Junta General del Betis y cuando se debería estar más pendiente de la visita de esta noche de ese sorprendente Cádiz que maneja Manolo Vizcaíno en la moqueta y Álvaro Cervera en la grama, hago hincapié en dos cuestiones que también me resultaron sorprendentes. Una fue la muy positiva de la intervención de Antonio Cordón. Por contra no me explico por qué no desveló su ideario Lorenzo Serra.

En el recitado de buenas intenciones del actual director deportivo del Real Betis Balompié y junto a su intención de cambiarle el ADN al club en busca de un mayor espíritu competitivo me quedo con la frase de la noche. Sé que no es popular alinearse con dicha afirmación, pero a estas alturas de la vida decir lo que creo forma parte de mi capital. Dijo Cordón que le da la impresión de que hay béticos que quieren que el Betis pierda y un servidor también tiene esa sensación.

Es la vieja estrategia de que mientras peor, mejor, de quienes apetecen el poder. Triste, pero así es y no hay que ser muy mal pensado para creer en dicha práctica. La experiencia me ha permitido vivir cómo el dirigente que estuvo no desea el éxito del sucesor y los ejemplos son numerosos. Al hombre le abuchearon y le aplaudieron, que es lo habitual en estos casos, con las minorías haciéndose notar a base de los decibelios de sus gritos con el acompañamiento de sus insultos.

Y me sorprendió mucho que Lorenzo no tomase la palabra, al menos para explicar sus pretensiones. Tras haber desfilado por un buen número de medios de comunicación, quizá no le quedase nada más que explicar en el lugar donde se debe hablar, la Junta General de Accionistas. Otra vez será, claro que sí, que tal como está el patio, el acoso a los que están no acabó antier noche. La división en el Betis es palpable y con eso de que mientras peor mejor, el futuro está servido.