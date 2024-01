El Betis, ante su visitante más peligroso

PARTIDO de partidos el de esta tarde en Heliópolis con la presencia de la bestia más negra que sufre el Betis. Desde que inocuamente le derrotase en una vuelta copera de hace una eternidad, el Betis no doblega a los azulgrana. Eso que calificamos de eternidad data nada menos que del 19 de enero de 2011 en que un gol de Messi frustró la remontada que estaba realizando el Betis que por aquel entonces adiestraba Pepe Mel.

Desde entonces y han pasado trece años algún empate y poco más, aunque, eso sí, al Betis le cabe el orgullo de haber hollado el Camp Nou más de una vez, y de dos. Pero al grano, que este avant match nos habla de un Barça que atraviesa uno de sus peores momentos de su larga y laureada vida. Un Barça sumido en un tsunami que tiene en el caso Negreira su epicentro y en el huracán económico su cruz. Pero estamos hablando de quien todavía es vigente campeón de Liga, no se olvide.

Y ahí andamos cuando el que espera anda con el no hay billetes en la enfermería más el hándicap de ser uno de los damnificados por la inoportuna Copa de África. Pero el Betis puede mostrar con orgullo que su casa ha sido inviolable en el presente curso. ¿Continuará con ese sello tras el paso del Barça? ¿Cómo solventará el mago Pellegrini el aluvión de ausentes? ¿Acertará una vez más a la hora de confeccionar esa alineación que sea capaz de tenérselas tiesas con el Barça?

Vencer esta tarde no es utopía, pero sí complicada tarea por muy mal que el rival lo pasase en la Supercopa y tres días después ante el Unionistas charro. Lo que más pie da al optimismo es que ya no figura en las filas culés aquel verdugo que atendía por Messi, que era el mayor factor desequilibrante conocido y, quizás, por conocer. Se trata de un clásico más de los muchos que registra LaLiga y no tiene por qué influir el pasado, ni siquiera el presente de ambos hogaño.