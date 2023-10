Bordalás: "Isco ha recuperado su mejor versión, pero no habrá marcaje especial"

José Bordalás, entrenador del Getafe, ha afirmado este viernes en rueda de prensa que Isco Alarcón ha recuperado "su mejor versión" y declaró que el centrocampista del Betis no tendrá "marcaje especial".

El técnico del conjunto azulón se deshizo en halagos hacia el ex jugador del Real Madrid, que parece haber encontrado un estado de forma óptimo tras abandonar el club blanco y ahora es una pieza clave en su nuevo equipo, el Betis. "Hemos trabajado durante la semana para preparar este partido. Está claro que el Betis tiene virtudes. Isco está en un gran momento de juego y aporta mucho al Betis. Ha recuperado su mejor versión y es muy importante. El juego de su equipo pasa mucho por él. No vamos a hacer un marcaje especial. Jugamos en casa. Tenemos que tener en cuenta al rival y hemos trabajado para mostrar nuestra mejor versión, dar espectáculo y que la gente se divierta", comentó.

Además, añadió que el Betis, además de Isco, tiene a una buena cantidad de jugadores "magníficos" entre una "grandísima plantilla" que cada año intenta mejorar. Para Bordalás, el Getafe tiene que tener "buenas prestaciones" como local y reconoció que su equipo, pese a jugar bien en los últimos partidos, ha sumado menos puntos de los que debería por la "falta de un poco de acierto" en algunos duelos. "Estamos contentos y ahora tenemos a un gran rival enfrente. Confiamos en el equipo, está unido, con mucha confianza y eso es importante en este momento del campeonato. En el parón hemos aprovechado para incidir en aspectos que tenemos que mejorar. Pensamos que tenemos margen de mejora y hemos incidido. Y hemos preparado el partido ante el Betis".

Preguntado por si guarda algún tipo de rencor al Betis tras el fichaje de Sergi Altimira en verano, manifestó que, al contrario, espera que quien fue jugador del Getafe durante unos meses triunfe en el conjunto verdiblanco. "Somos personas y profesionales del fútbol y estas cosas ocurren. Sabíamos que podía pasar. El chico tenía una cláusula pequeña y el director deportivo (Ramón Planes) había estado aquí. Le conocía y es lógico. Todos los clubes buscamos lo mejor y el Betis consideró que quería al jugador. Hizo efectiva la cláusula. Le deseamos lo mejor a Altimira, tuvo un comportamiento ejemplar cuando estuvo aquí".

Asimismo, habló sobre si son importantes las estadísticas para abordar partidos. En concreto, analizó la de los partidos del Betis en el Coliseum, donde sólo ha ganado dos veces en sus últimas ocho visitas. "No creo en las estadísticas de resultados y más de temporadas anteriores o de partidos lejanos en el tiempo. Cada partido es diferente y contra el Betis siempre es difícil y complicado. Máximo respeto al Betis y a todos los rivales. Pensamos en jugar bien y conseguir un buen resultado", explicó.

Sobre las bajas de su equipo para el choque ante el Betis, recordó que no podrá contar con Djené Dakonam por acumulación de tarjetas y con Domingos Duarte, que fue expulsado la pasada jornada y además pasó por quirófano esta semana para una operación de apendicitis aguda "que fue bien". "Enes Ünal tampoco está y Milla, aunque ya se ha entrenado con el grupo, todavía no está para convocar. Contentos porque está entrenando bien. Está haciendo cosas con el grupo y siempre es una buena noticia. Ojalá podamos contar con todos en breve. Los internacionales han llegado bien. Maksimovic tuvo un problema con su selección, pero se le hicieron las pruebas y podemos contar con él", dijo.

"Siempre contamos con toda la plantilla. Hemos tenido diferentes problemas en el poco tiempo que llevamos de campeonato. Pero yo intento alinear al mejor once y mañana no va a ser una excepción. Nunca me lamento de quienes no están. Este partido perdemos a Djené y a Duarte. Siempre es un contratiempo, pero pensamos que va a salir un buen once de un equipo con confianza y ganas. Estamos en eso".

Respecto al cambio que ha experimentado Borja Mayoral respecto a la pasada temporada, en la que apenas jugó cuando accedió al cargo para afrontar las últimas siete jornadas, aplaudió la actitud de su delantero, ahora titular indiscutible. "Llegué en un momento complicado y sin tiempo para poder dar minutos y opciones. Al final, en ese momento consideré en poner a quienes estaban mejor preparados a nivel mental. No es que Borja no lo estuviera, pero necesitábamos otras cosas. Borja es un gran jugador, lo está demostrando, estamos muy contentos de su mejora. Él es consciente de que puede darnos muchísimos y de que puede crecer como jugador. Lo está haciendo. Está con confianza y fuerte. Seguro que va a seguir creciendo y va a ser importantísimo en nuestro equipo", culminó.