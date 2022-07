Borja Iglesias: "Estamos capacitados para volver a pelear por cosas importantes"

Borja Iglesias es uno de los pesos pesado de la plantilla verdiblanca. Se ha ganado ese estatus a golpe de gol, como el que logró en la final de la Copa del Rey ante el Valencia culminando la conexión con Bellerín. Por eso que el delantero apunte alto y diga que la plantilla está "capacitada para volver a pelear por cosas importantes" es toda una declaración de intenciones.

Desde la concentración en Austria el punta atendió a los medios oficiales del club, en los que señaló que tiene "ganas de que pasen los días y se acerque lo bueno". Antes, sin embargo, toca cargar las pilas. "Físicamente esta parte de la pretemporada es la más exigente y la más específica, en la que trabajamos aspectos concretos y no tanto fútbol, pero el cuerpo técnico lo está haciendo ameno y es algo necesario para llegar preparado", señaló el futbolista, quien ha recordado "todo el verano lo bonito que fue la pasada temporada". "Todos lo vimos como algo importante para lo que viene. Estamos contentos por todo lo vivido y hay que utilizarlo para volver con fuerza y buscar algo igual de bonito".

"Uno siempre piensa en meter goles importantes, pero aunque te lo imaginas como vivirlo no hay nada. Para mí fue un momento muy bonito, con la celebración de después y ver tanta gente contenta", decía Borja Iglesias sobre su gol en la final copera y la posterior celebración de un partido que vivió con tensión: "Dentro del campo tranquilo, lo disfruté mucho. Pero en el banquillo sentía mucha impotencia y sufría al estar lejos, pero todo acabó bien", indicó.

Y tras ese éxito, insiste el gallego, hay que ir a por más. "La exigencia tiene que estar ahí y afrontamos otro reto bonito. Estamos capacitados para volver a pelear por cosas importantes. Cuando lo has hecho la exigencia es mayor, pero si fuimos capaces de hacerlo una vez, por qué no repetir. El club lleva años trabajando para eso. Ahora que nos hemos visto capaces hay que pensar en seguir instalados arriba", aseguró el protagonista, consciente de que se avecina una cura campaña: "Va a ser una temporada extraña y aún no somos del todo conscientes por ese parón por la disputa del Mundial. Hay que empezar bien, porque los primeros meses son fundamentales. El final de curso va a ser también muy exigente, con una gran acumulación de partidos, pero va a ser un año bonito con tres competiciones que vamos a disfrutar".

No le quita el sueño pensar si estará en Qatar o no con la selección. "Es algo en lo que no invierto mucho tiempo. Mi realidad es el Betis, quiero aportar lo máximo y si la selección cuenta conmigo será fantástico, pero no está en mis manos esa decisión".

Borja Iglesias, muy amigo de Bellerín, lanzó un mensaje sobre el lateral: "Hace un par de noches estuvimos hablando casi hora y media. No sólo yo, todo el equipo lo echa de menos y ojalá pueda estar pronto aquí", aseguro el jugador verdiblanco, que destacó la ilusión que rezuma la afición: "Tenemos mucha suerte con esta afición. Este año todos estamos muy ilusionados y la afición lo ha demostrado en poco tiempo. Estoy deseando ver el estadio lleno", indicó antes de apuntar algunos retos personales y futuros: "Mi objetivo es seguir creciendo y mejorar, aportando al equipo en lo que pueda. Quiero mejorar mis números y trabajar para el equipo. Estar aquí, en el Betis, para mí tiene condicionantes muy especiales. La exigencia es alta, pero el disfrute es enorme. Estoy muy feliz y no tengo otra intención que no sea vestir esta camiseta muchos años. No tengo intención de moverme".