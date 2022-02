Borja Iglesias: "Hemos dado un paso importante, estamos felices"

Borja Iglesias, en la línea de los protagonistas del Betis como el mismo Manuel Pellegrini, inicidió en todavía no está cerrada la clasificación para la final de la Copa del Rey en el Estadio de la Cartuja, aunque sí entendió que dio "un paso importante" para ello, aunque "todavía queda mucho", casi calcando las palabras de su entrenador.

Si bien la euforia no se ha desatado en el vestuario bético, por la cautela a la que insta la lógica pese al 1-2 de Vallecas, el delantero gallego sí se explayó con los golazos que hicieron él y su compañero William Carvalho. "William es un escándalo. Cuando tiene la pelota es imposible quitársela. Ha hecho un gol que tenemos la suerte de verlo mucho, porque lo hace en los entrenamientos", aseguró en declaraciones para DAZN al término del partido.

También valoró su gol, aunque no tenía muy clara la jugada entera por la rapidez de movimientos entre varios rivales con la que la ejecutó. "Sé que he controlado, he chocado con uno, he intentado ponerla para chutar y el tiro ni lo he visto porque me he caído", reconoció.

Para concluir, Borja Iglesias abundó en ese mensaje de cautela que parece ya impregnado en el vestuario verdiblanco. "Queda mucho. Se ha visto lo difícil que es ganar. Queda la vuelta. Hemos dado un paso importante, pero queda mucho. Estamos felices, estamos a tope. Hoy era muy importante. El partido del domingo no estuvimos a gusto. Este equipo tiene hambre y quiere ir a por todo", dijo el delantero bético.