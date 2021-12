Borja Iglesias: "Me preocupa que el Betis gane partidos, no que Borja haga goles"

Borja Iglesias ha sido el autor de los dos goles del Betis y, como tal, ha sido el elegido para comparecer en la sala de prensa del Celtic Park. "Creo que pocos partidos similares a este he vivido. La sensación al descanso era que ya podríamos haber dado la vuelta al marcador. En la segunda se ha vuelto un poco loco, porque le hemos intentado darle la vuelta y nos han pillado en varias. Y es una pena que hoy no hayamos podido sumar los tres puntos porque hemos hecho méritos".

Lo mejor del partido, que no significaba nada a efectos clasificatorios, es que el Panda se ha reencontrado con el gol. "Es algo que es más vuestra sensación que la mía", replicó al periodista que le preguntaba por esta circunstancia. "A mí me preocupa que el Betis gane partidos, no que Borja haga goles, que son fruto de la faceta ofensiva del equipo. Claro que quiero hacer goles, pero no noto ansiedad, no es algo que me carga. Estoy tranquilo. Mi labor es generar ocasiones, sin son míos, genial; en la primera parte he generado un par de ocasiones. Hacer goles da confianza y estoy contento por ello, pero hubiese preferido no marcar y ganar el partido".

El gallego fue preguntado si, ya que el Sevilla ha caído a la Europa League, se imagina un derbi europeo más adelante o incluso una final de la Europa League entre ambos. "Es una posibilidad, pero para eso hay que hacer mucho trabajo antes y el equipo está concienciado en ello. Ojalá sea así, porque eso querría decir que estamos jugando una final. El objetivo es afrontar ahora la siguiente eliminatoria como venimos afrontando toda la temporada. El equipo viene durante muchos meses haciendo las cosas muy bien y si seguimos así tendremos nuestras oportunidades. Luego ya veremos lo que sucede, hay que estar enfocados en lo que podemos controlar".

Sobre el sorteo del lunes, no se pronunció y aseguró que el Betis está capacitado para enfrentarse a cualquier rival, aunque venga de Champions. "Cualquiera que nos toque sería una eliminatoria complicada, estamos capacitados para hacerlo bien con cualquiera. No tengo ninguna preferencia, todos tienen sus pros y sus contras. Vamos a esperar y analizaremos al que nos toque, con la tranquilidad de que estamos capacitados".