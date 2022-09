Borja Iglesias vuelve al nido en su objetivo de volar a Catar

Las fuertes emociones no paran para Borja Iglesias, que no se baja de la ola. Una semana después de estrenarse como internacional absoluto y de volver a jugar en La Romareda de Zaragoza, en la ciudad donde marcó sus primeros goles como futbolista profesional, el Panda retornará ahora a Vigo, donde se forjó como jugador. Donde es todo un ídolo el otro gran goleador español del momento, Iago Aspas, con el que mantendrá un sugerente duelo este domingo. No llegaron a coincidir en el primer equipo celeste.

Se abre un nuevo escenario para Borja Iglesias tras cerrarse el paréntesis por las selecciones. Después de ser recibido ayer jueves de forma efusiva por la plantilla bética tras debutar con España, el goleador ya trabaja para no bajar el pistón y terminar de convencer a Luis Enrique de que tiene un hueco en la lista definitiva de 26 jugadores que irán a Catar. No lo tendrá fácil porque, si no median lesiones, tres jugadores estarán por delante de él en la difícil especialidad del gol: Morata, Gerard Moreno y Ansu Fati. Pero siendo estrecho el margen, tiene opciones de entrar, claro que sí.

Por lo pronto, si en los doce partidos que tiene por delante con el Betis hasta que llegue el Mundial, 8 de Liga y 4 de Europa League, Borja mantiene su impresionante porcentaje de remate a gol, Luis Enrique Martínez se va a rascar la barbilla pensando en él. El bético ha realizado 7 tiros a la portería contraria y 6 de ellos han acabado con el balón en la jaula. Cierto que tres han sido desde los once metros (los otros tres, su gol de ariete ante el Elche tras el pícaro robo de Fekir a Enzo Roco, su latigazo a Osasuna y la contra ante el Girona, ambos decisivos para los triunfos caseros), pero los penaltis, hay que meterlos. Y el santiagués ha marcado ya 11 penaltis seguidos en la Liga, a sólo uno de igualar la marca de un tal Julio Cardeñosa. Un dato rotundo, inapelable.

Entre los jugadores españoles, el ritmo goleador del bético en este año natural de 2022 sólo lo aguanta a duras penas su rival este domingo, Iago Aspas, el jugador que va a disfrutar de las aclamaciones de los seguidores célticos en la misma proporción que Borja va a soportar los pitos. Si el de Santiago suma 16 goles, el de Moaña contabiliza 14. Ya por detrás figuran Morales (11) y el también bético Juanmi (9). Aspas también registra una gran efectividad en el remate en esta Liga: 5 goles en 7 tiros a puerta, un 71,43%.

Ocho veces se han enfrentado Borja Iglesias al Celta, dos con el Espanyol y seis con el Betis. Sólo un gol le ha marcado, aunque tuvo su miga: fue en la jornada 38ª y última de la Liga 2020/21, también llegó desde los once metros en Balaídos y supuso el 2-1 que inició la remontada verdiblanca hasta el 2-3 y la clasificación para la Liga Europa. Luego marcaron Fekir de falta y Víctor Ruiz.