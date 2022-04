Bravo, de Joaquín a la competencia en la portería

El Betis anunció la renovación de Bravo con Joaquín bromeando con la edad del chileno. "No es fácil hacer una carrera tan longeva", ha reconocido el meta chileno en la televisión oficial del club, en la que ha resaltado esa buena relación con el capitán y también con el resto de porteros.

"La edad la llevamos bien, lo hablo con él, se sienta a mi lado en el vestuario. No es fácil hacer una carrera longeva. El trabajo diario del portero es distinto. A mi edad me siento bien, tuve un par de recaídas en el inicio de venir al Betis. Las semanas se me hacían eternas jugando de domingo a domingo y me esforzaba demasiado. He aprendido a regularme y buscando una mejoría también", ha afirmado Bravo, que ha puesto en valor la experiencia pero siempre acompañada de trabajo diario: "Te da un plus extra, pero si no trabajas bien... Hay que seguir haciendo lo que venimos haciendo hasta ahora. Seguir con las mismas sensaciones de competir. La experiencia te da un extra, no se vende en la farmacia, se consigue a base de partidos y trayectoria. Pero tampoco sirve de nada sin el trabajo".

Sobre la competencia en la portería, Bravo ha dejado clara cómo se afronta desde el respeto. "Nos llevamos muy bien con todos, siempre con la consigna de competir, independiente de quien juegue el partido. La semana es competencia pura y dura, pero con la sensación de ayudar. Por experiencia u recorrido, me toca contribuir, no soy egoísta. Cuando me toca, hay estar detrás motivando y ayudando, pero es lo que siento también de la otra parte", ha indicado el chileno, que también ha compartido su renovación con sus compañeros: "Si estoy sentado aquí también es por ellos, que te marcan una exigencia. Están para los días buenos y también para lso malos. Es parte de la exigencia. Me exijo tanto que me pongo de mal humor, me gusta que las cosas salgan bien. Estoy acostumbrado al máximo nivel".