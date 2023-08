Buen Betis, pero sin gol no hay paraíso

PRODUCIENDO el volumen de juego que al Betis le salió por las botas durante una hora de su pleito con el Atlético de Madrid resulta inexplicable no haber logrado un solo gol. O dicho con más crudeza, no haber producido ocasiones de gol, con lo que la noche fue ciertamente plácida para Oblak. Fútbol de sobras, mayormente cuando Isco tuvo aire en los pulmones, que hay que ver lo bien que jugó el malagueño mientras pudo.

Alarma dicha sequía goleadora y eso que Ayoze le da al equipo un plus de verticalidad considerable. Y toda la atención se centra en el largo periodo de sequía que atraviesa Borja Iglesias, hasta el punto de que está recordando al de su primera campaña verdiblanca a las órdenes de Rubi. Y esa alarma no debería centrarse en el ariete gallego, pues quien tiene gol seguramente que recobrará ese olfato más pronto que tarde. Y ojalá que así sea, pues en fútbol no hay paraíso sin gol.

Por lo demás, muy buenas las sensaciones de solidez que ofrece la tropa verde, blanca y verde. Ante todo un Atlético de Madrid, sólo un testarazo de Hermoso fue el trabajo que tuvo Rui Silva. Le ha dado bastante solidez al equipo Marc Roca, que se complementó con Guido, al que eximió de una buena carga de trabajo. Y como noticia agradable, que quizás tenga razón Pellegrini dándole confianza a un Abner que no demostraba tamaño grado de confianza en él del técnico.

Bueno ha sido el arranque liguero de un Betis abrumado por el dogal financiero para repetir el inicio del año anterior en similares circunstancias. La diferencia es que este curso ha empezado con unos puertos de montaña más elevados. Los malos resultados de la pretemporada ya quedaron en el olvido y ahora que ha empezado el tiroteo real da el equipo un margen de confianza considerable. Pero siempre un pero, esa falta de gol hay que subsanarla por vía de urgencia.